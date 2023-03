Los datos que demuestran la evolución de Abde

Ante el Athletic marcó, completó 4 regates con éxito y ganó 10 duelos de 14 Las claves de Arrasate: "Tratamos de crearle un ecosistema para que brille"

"Después del Mundial le costó un poco pero cuando está con ritmo, cuando está con chispa, es un jugador desequilibrante. Lo que tenemos que hacer nosotros es crearle un ecosistema para que él brille. Generarle esas situaciones de uno contra uno. Hoy el Athletic ha defendido bien pero en las pocas que ha podido encarar pues ya sabemos el jugador que es". Jagoba Arrasate tiene claro que Osasuna cuenta esta temporada con un futbolista especial. Abde Ezzalzouli volvió a protagonizar una de esos goles que se hacen virales.

El extremo del Barça, cedido esta temporada a Osasuna, se está convirtiendo en una de las grandes atracciones del fútbol español. Quizás porque ya no quedan muchos futbolistas como él, seguramente porque es un militante del regate, despierta tanto interés. El jugador marroquí, un encarador nato, un extremo de otra época, sigue jugando con la libertad del fútbol callejero.

Arrasate es el primero que no quiere cambiar la naturaleza del futbolista. "Hay días en los que no le sale ni una y te desquicia, pero también te va a ganar partidos. Hay que potenciar sus virtudes, a estos jugadores no les puedes quitar libertad", aseguró en una entrevista a 'Relevo'.

Ante el Athletic, en las semifinales coperas, marcó un gol extraordinario. Recibió un balón al pie en la banda izquierda, se escapó de su rival con un cambio de ritmo y cruzó un balón imposible para el portero. Su puesta en escena, con esa chepa que dibujaba su cuerpo cuando conduce el balón, volvió a recordar a Figo.

Abde anotó el gol de Osasuna ante el Athletic | RFEF

Abde es sinónimo de encarar, una coletilla que le acompaña desde que popularizó la famosa frase, "Xavi me pide que encare y yo encaro". Lo hacía el Barça y lo hace en Osasuna, donde está creciendo de la mano de Arrasate. Sus números ante el Athletic reflejan esta evolución. Abde ganó 10 de 14 duelos, completó con éxito cuatro de los cinco regates que intentó, provocó cuatro faltas y marcó un gol. Además recuperó tres balones.

Abde ha disputado esta temporada 857 minutos con Osasuna, ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias. Su gran reto para llegar al siguiente nivel es marcar goles con más regularidad. Si mejora los números goleadores, sumados a su desequilibrio, tendrá más opciones de encontrar su sitio en el Barça.