El dato de Gordon en el Mundial que ilusiona al Barça

Hansi Flick tenía claro que, más allá de fichar a un delantero centro, la gran prioridad del verano en el FC Barcelona, su equipo necesitaba otro refuerzo ofensivo. Entre la salida de Robert Lewandowski, el final de la cesión de Marcus Rashford y la situación de Roony Bardghji, que saldrá en busca de minutos y oportunidades, el técnico alemán consideraba necesario un refuerzo para el extremo.

La dirección deportiva liderada por Deco y Bojan Krkic se puso manos a la obra y, en tiempo récord, cerró la llegada de Anthony Gordon. El futbolista inglés reúne todo lo que, a juzgar por los responsables culés, el equipo necesita: madurez futbolística y competitiva (25 años), experiencia en el máximo nivel europeo (Premier League), un perfil adaptable fácilmente a la 'familia' blaugrana y, sobre todo, la presión como principal atributo.

Anthony Gordon se ganó la titularidad con Inglaterra en los amistosos preparatorios y, aunque su debut ante Croacia no fue especialmente lucido (solo intervino 17 veces en 72 minutos, con un 9/11 en los pases), estuvo a punto de marcar un gol en una jugada embarullada dentro del área y fue importante para su selección con su esfuerzo físico. Realizó 19 sprints y provocó varias de las 11 pérdidas que cometió el portero rival, Dominik Livakovic, durante el encuentro.

Anthony Gordon estuvo a punto de marcar contra Croacia / Europa Press

Aunque estuvo lejos de su mejor versión, insistimos, el nuevo futbolista del Barça registró un dato durante el partido ante Croacia que permite entender uno de los motivos de la apuesta de Deco por él: alcanzó los 37,92 km/h para convertirse en el jugador más rápido de lo que llevamos de Mundial. La cifra, facilitada por el Observatorio de Fútbol CIES a través de 'La Gazzetta dello Sport', es espectacular, pues es superior a la velocidad media de Usain Bolt en su récord mundial de 100 metros (37,58 km/h de media). Casi nada.

Tras la primera jornada de la Copa del Mundo, los futbolistas que siguen a Anthony Gordon en la lista son Micky van de Ven (Holanda / 37,38 km/h), Gabriel Martinelli (Brasil / 36,78 km/h), Bradley Barcola (Francia / 36,72 km/h) y Djec Spence (Inglaterra / 36,62 km/h).

El Barça ha incorporado a un extremo muy veloz que, además de su calidad, ofrecerá una alternativa a Raphinha que Flick ha echado de menos en esta última temporada, sobre todo cuando el brasileño ha sufrido algún problema físico.