El brutal dato de Marc Bernal en La Masia: 280 goles en 286 partidos

Marc Bernal (18 años) fue titular ante el Levante y marcó su segundo gol esta temporada con el Barça. La primera gran noticia fue que Flick le dio la titularidad y la segunda que volvió a celebrar un tanto en el Spotify Camp Nou.

A Bernal le acompaña el relato de que puede ser el nuevo Busquets. Es una comparación verosímil porque comparten la misma posición, han mamado el estilo Barça y tienen una clarividencia para el juego asombrosa. Pero para poner en perspectiva cualquier comparación con Busquets hay que tener en cuenta que Bernal marcó 280 goles en 286 partidos en La Masia.

Una cifra brutal que nuestro compañero Jaume Marcet reveló en SPORT hace dos años y que da otra dimensión al potencial goleador del futbolista.

Un interior llegador

Bernal mostró en sus 10 temporadas en el fútbol base una relación con el gol insospechada para Busquets. En parte, porque no siempre fue un '6'; los técnicos que lo tuvieron en La Masia coinciden en definir a ese Bernal como un interior llegador.

Es más, Bernal llega al Barça como el máximo goleador del Prebenjamín A del Gimnàstic de Manresa y repite en el Prebenjamín blaugrana que dirigía David Sánchez. En el equipo sub-8 del Barça, sumó 28 partidos oficiales con 25 titularidades y 58 goles. Hablamos de una media increíble de 2'07 goles por partido.

Es una etapa en la que marca muchas diferencias con su disparo afilado y una sensación de superioridad física que se irá consolidando en los próximos años. Bernal terminará su etapa como benjamín con 89 goles y mantendrá unas cifras espectaculares en el siguiente escalón: 96 goles de alevín (1,61 por partido).

En estas cinco primeras temporadas en el formato de fútbol-7 jugó siempre de centrocampista y puntualmente de lateral izquierdo anotando 243 goles en 153 partidos oficiales. La media de goles alcanzó durante esta fase 1,58 goles por partido.

Bernal, durante su etapa en el cadete B / David Ramirez / David Ramirez

Cifras en el infantil y la influencia del covid

Entre las temporadas 19-20 y 20-21 Bernal cambiará el fútbol-7 por el fútbol-11 y además verá como cae el número de partidos por la irrupción del covid. Con el Infantil B volvió a coincidir con Albert Puig y marcó 4 goles en 18 partidos (16 como titular); su promedio anotador baja a 0,22 goles por partido.

Con el Infantil A, Bernal compite a partir de febrero y se quedó en 7 goles (13 partidos oficiales y 9 titularidades). Su siguiente etapa formativa estará marcada por las dificultades para ajustarse a su nuevo cuerpo. Con el Cadete B, sus cifras fueron 28 partidos, 20 titularidades y 11 goles. En la temporada 22-23, ya con el cadete a, Bernal fue titular 21 veces titular en los 28 partidos oficiales en los que jugó y anotó 12 goles.

Son temporadas en las que luce el dorsal 10 y sigue marcando diferencias con sus conducciones y un golpeo espectacular. Es un Bernal que causa estragos como interior llegador, aunque también empieza a ocupar la posición de mediocentro en algunos partidos.

El salto al Barça Atlètic

Bernal pasará de formar parte del Cadete A y jugar 5 partidos con el juvenil B, a la disciplina del Barça Atlètic en pocos meses. En el filial de Márquez firmará dos goles en 35 partidos (31 titularidades). Lo hará en muchas ocasiones haciendo pareja con Casadó en el mediocampo y demostrando que es un mediocampista especial.

Marc, en un partido con el filial / Dani Barbeito / SPO

En total, Bernal terminará su etapa en el fútbol formativo del Barça con una media de 0,97 goles por partido. Unas cifras que demuestran que tiene un techo goleador muy por encima de la mayoria de mediocampistas.

La mirada de Flick

De momento, Flick le está dando un contexto para que pueda rondar el gol. Sobre todo cuando la apuesta es por un doble pivote flexible como ante el Levante, donde acompañó a De Jong.

Los dos fueron intercambiando alturas durante todo el partido y acabaron marcando. La apuesta ofensiva de Flick es tan radical que los dos supuestos mediocentros defensivos firmaron los dos primeros goles del equipo.

El primer gol de Marc Bernal en el Camp Nou / Twitter

Bernal volvió a sumar minutos de calidad. De nuevo sin terminar el encuentro, pero cada vez más cómodo en situaciones de contacto y más ágil en sus acciones.

Su mejor momento llegó tras rematar de primeras un centro de Eric para volver a gritar un gol suyo en el Camp Nou. Con sus precedentes, nadie se atreve a poner límites a sus cifras goleadores en los próximos años.