Darwin Núñez elige destino: salida inminente del Al Hilal

El futuro de Darwin Núñez está ya muy cerca de concretarse. El futbolista, concentrado con el Al Hilal en la pretemporada en Austria, está forzando la máquina y tendría el OK para poder salir cedido con opción de compra. El uruguayo buscó primero la rescisión, pero ahora se ha encontrado esta fórmula en la que el goleador perdonará algo de dinero y el Al Hilal contribuirá en el pago del salario por una temporada. Darwin quiere volver a jugar en un equipo europeo que opte por ganar títulos y su destino comenzaría aclararse. El delantero fue ofrecido al Barça hace unos días por su entorno y se llegó a valorar la opción.

Según afirma el diario saudí 'Arriyadiyah', Darwin Núñez estaría muy cerca de salir hacia la Liga de Portugal, con Oporto y Benfica como grandes opciones para el delantero. Habría negociaciones en marcha y se espera que la operación pueda concretarse antes del regreso del Al Hilal a Arabia Saudí, previsto para el próximo 3 de agosto.

Darwin Núñez se sintió muy cómodo, sobre todo en el Benfica, dónde llegó procedente del Almeria. El club portugués le arrebató al futbolista al Barça en el último momento pagando 25 millones de euros por el traspaso y el fichaje fue un auténtico éxito. Darwin se salió en el Benfica y acabó traspasado al Liverpool por más de 75 millones de euros, aunque el jugador no se aclimató a la Premier y tampoco ha cuajado en la liga de Arabia Saudí.

El internacional uruguayo vería con buenos ojos su retorno a Portugal a pesar de que tenía más propuestas encima de la mesa. El Atalanta, de la MLS, y el Besiktas habían contactado con él, pero no se ha dado un acuerdo. El Barça recibió el ofrecimiento de la cesión, pero por ahora no ha dado un paso al frente para quedarse con el futbolista.