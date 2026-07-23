Darwin Núñez acelera su salida de Saudí con la vista puesta en el Barça

El delantero Darwin Núñez está ya forzando la máquina para salir del Al Hilal en este mercado de fichajes. Ni el club saudí cuenta con él, ni el jugador uruguayo está por la labor de continuar en un equipo que ha apostado claramente por Karim Benzema dejándole en el banquillo. Núñez se incorporó este martes a la concentración del equipo en Austria y espera solventar su situación antes del 3 de agosto, día en el que todo el grupo debe regresar ya para Arabia. El goleador se habría puesto en manos de Jorge Mendes, que en estas horas está en Barcelona, para gestionar de la mejor manera posible su salida y están buscando fórmulas para que el uruguayo se incorpore a algún proyecto de elite en Europa. El sueño de Darwin es fichar por el Barça y está muy pendiente de todo lo que está sucediendo con la posición de '9' en el club blaugrana.

Darwin Núñez fichó por el Al Hilal el verano pasado a razón de 55 millones de euros. Pusó así fin a una etapa irregular en el Liverpool, club que le había fichado por más de 80 millones de euros procedente del Benfica. Fue ahí, en el fútbol portugués, dónde el uruguayo explotó y se convirtió en uno de los mejores goleadores del mundo. Las malas decisiones en la gestión de su carrera deportiva le han ido apagando, pero aún así se trata de un futbolista de primerísimo nivel que, a sus 27 años, busca un equipo Champions con aspiraciones.

La historia de Darwin Núñez con el Barça es curiosa, ya que estuvo a punto de ser blaugrana. Fue en el 2020 cuando el entonces secretario técnico del Barça, Ramon Planes, lanzó una oferta comedida por él para quedarse el cincuenta por ciento de sus derechos cuando jugaba en el Almería. El Barça tenía muy buenas referencias y Luis Suárez le veía como su posible sucesor en el equipo blaugrana. La operación estaba a punto de firmarse cuando apareció el Benfica y puso encima de la mesa 33 millones de euros echándolo todo a perder. Los portugueses realizaron una buena gestión porque sacaron mucho beneficio de su venta a la Premier League.

Darwin Núñez, que ha jugado el Mundial con Uruguay, se ha ofrecido al Barça y está a la espera de acontecimientos. Y lo primero que está intentando pactar es una salida ágil con el Al Hilal. Varios medios saudís aseguraron que habían avanzado en una rescisión de contrato, pero eso no es así. El Al Hilal quiere recuperar parte del dinero invertido en su compra y lo único que estaría dispuesto es a abrirle una puerta a una cesión en una operación similar a la que pactó con el Barça por Joao Cancelo. El uruguayo está por la labor de perdonar dinero de su millonario contrato en Saudí si le llega una oportunidad como el Barça, aunque aún no se han dado pasos determinantes en este sentido.

Y es que el Barça está absolutamente centrado en el fichaje de Julián Álvarez y esperan novedades en los próximos días en forma de un nuevo apretón público del argentino hacia el Atlético. En todo caso, en el club blaugrana saben que Darwin puede ser una opción viable si van a por él.