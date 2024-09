Otro dardo de Vitor Roque al Barça

El paso de Vitor Roque por Brasil en esta fecha FIFA le ha servido para hacer terapia. El seleccionador sub-20 de su país, Ramon Menezes, con quien ganó el Sudamericano de la categoría en febrero de 2023, llamó a Tigrinho para disputar dos amistosos ante México con el objetivo que recuperarse sensaciones después de unos meses muy duros.

Deportivamente, no le ha ido mal a Tigrinho, que ha marcado sus dos primeros goles de la temporada. Lo hizo este domingo, en el estadio de Sao Januario, la casa del Vasco da Gama (en Río de Janeiro), en la victoria por 3-2 ante los aztecas. El último tanto en tiempo de descuento selló el segundo triunfo de los locales, que ya se habían impuesto por 1-0 en el primer encuentro a México con gol de Rayan, el interesantísimo extremo zurdo del Vasco da Gama.

Durante su estancia en Río de Janeiro, Vitor Roque ha hablado por primera vez de su fugaz paso por el Barcelona, donde llegó en el mercado invernal procedente del Athlético Paranaense y acabó saliendo en agosto firmando con el Betis con una cesión de dos temporadas.

Tigrinho ha expuesto su decepción por el trato que recibió en el club blaugrana. Disparó contra "la directiva", lo que, en realidad, puede interpretarse que se refería a Deco, director deportivo del club, que fue quien avaló su fichaje en julio de 2023, pero, que al mismo tiempo, fue quien lideró su salida a en este último mercado.

Vitor Roque lo pasó mal en Barcelona y ha querido que todo el mundo lo sepa. Este domingo al término del segundo encuentro con México envió otro dardo. "Hacía seis o siete meses que no reía", aseguró en declaraciones al canal Sportv.

"He agradecido a todo el mundo de la selección brasileña que ha estado aquí por esta semana que he podido vivir. Ha sido un período de tiempo corto, pero lo he aprovechado al máximo, he bromeado y he disfrutado que es lo más importante... y, cuando ha llegado el partido los goles han aparecido", añadió.

Que el ahora futbolista del Betis necesitaba recuperar la autoestima, confianza y las sensaciones perdidas es más que evidente. Este domingo, en el primer tiempo, falló un gol hecho en un mano a mano con el cancerbero mexicano. La jugada se ha hecho viral en Brasil aunque el país está sin la red X (antiguo Twitter) por una determinación de un juez del Supremo Tribunal Federal. Después supo recuperarse y acabó siendo el protagonista del triunfo con sus dos dianas.

Ahora Tigrinho tiene el reto de demostrar que el Betis no se ha equivocado en apostar por él. Oportunidades no le faltarán para ello. Manuel Pellegrini ya le dio minutos en el Santiago Bernabéu a pesar de que llevaba poquísimos días entrenando con el grupo.

La convocatoria 'artificial' de la Sub-20 de Brasil ha logrado lo que su seleccionador y el mismo Vitor Roque buscaban. Sin embargo, pensando a medio plazo, no tiene ningún sentido que la CBF lo incluya en la preparación del Sudamericano de la categoría que se jugará a principios de 2025 en Arequipa (Perú), porque el Betis no autorizará su participación.