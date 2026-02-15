Dardo de Mateu Alemany: “Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros”

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, lanzó un 'dardo' como respuesta a la polémica arbitral posterior al duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey y consideró “curioso que se hable de los árbitros” por parte del Barça cuando, a su entender, la única acción polémica, con el gol anulado, es “fuera de juego”.

El ejecutivo rojiblanco hacía mención a la carta enviada por el Barça a la RFEF y al CTA el pasado sábado lamentando una serie de errores arbitrales que considera que le han perjudicado gravemente tanto en la presente temporada como en la anterior al equipo masculino como al femenino, y que han provocado que en el seno de la entidad azulgrana se haya generado desconfianza hacia los criterios de aplicación de las tecnologías implantadas (VAR y fuera de juego semiautomático) y lo que entiende que es una falta de criterio unificado a la hora de interpretar las jugadas polémicas.

Cada equipo está intentando jugar sus bazas en la previa de un encuentro de vuelta que se prevé muy intenso y en el que los azulgranas quieren generar la máxima presión para intentar la remontada y llegar a la final de la Copa. Alemany jugó sus cartas, intentando rebajar el tono: “Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros. Me parece que debería ser lo menos relevante. En el partido del otro día sólo hay una acción que se cuestiona, que es un fuera de juego (en el gol que habría supuesto el 4-1 a favor del Barcelona) y los fueras de juego, hoy en día, están chequeados tecnológicamente. Es objetivo y no es interpretable”, expuso el ejecutivo rojiblanco en unas declaraciones hechas en ‘Dazn’ y recogidas por Efe.

“Si es fuera de juego, no hay un poco fuera de juego. Es o no es. A nosotros nos pasó lo mismo el domingo anterior (ante el Betis, con un gol de Antoine Griezmann), que también nos pitaron fuera de juego por muy poco. Si es poco es fuera de juego. No hay más que decir”, añadió.

No era solo el fuera de juego

Las protestas del Barça no se limitaban a la jugada del gol anulado, que ya de por sí es un factor crucial en una eliminatoria a doble partido en la que un gol a favor reduce las distancias a la hora de intentar la remontada en el choque de vuelta en el Spotify Camp Nou. La entidad catalana también se quejaba de la diferencia de criterio a la hora de valorar la jugada que supuso la expulsión de Eric Garcia respecto a una similar de Giuliano Simeone sobre Alejandro Balde que quedó sin castigo. En la primera el VAR llamó al colegiado principal, Juan Martínez Munuera, para que revisara la acción, mientras que en la segunda no hubo valoración alguna.

Mateu Alemany atendió al canal televisivo antes del duelo frente al Rayo Vallecano en el que el conjunto del Cholo Simeone acabó vapuleado encajando un 3-0. La derrota escoció en el vestuario rojiblanco, pues a pesar de que el técnico argentino había introducido numerosos cambios pensando en la vuelta de la Copa, se trataba de un once de garantías, teóricamente.

De hecho, se produjo un cruce de declaraciones entre el guardameta del Atlético, Jan Oblak, y su entrenador, Diego Pablo Simeone. El meta esloveno consideró que su equipo "mereció perder" por su falta de actitud ante el Rayo, mientras que el Cholo cerró filas con sus jugadores en público y lo desacreditó: "No estoy de acuerdo".