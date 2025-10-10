El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick

Falta poco más de un mes para Chelsea y Barça midan sus fuerzas en la Champions. Será uno de esos partidos especiales, uno de esos duelos que medirá a dos de los principales aspirantes a pelear por la actual edición de la Champions League.

El gran enfrentamiento en Stamford Bridge reunirá a una extensa lista de estrellas que configuran dos plantillas de auténtico lujo. Sin embargo, uno de los futbolistas que centrará la atención no es otro que Marc Guiu. Tras abandonar de forma inesperada la plantilla del Barça para poner rumbo a Chelsea, el delantero catalán aún lucha por buscar un hueco entre los escogidos del técnico Enzo Maresca.

En pleno parón de selecciones, Marc Guiu atendió las cámaras de TV3 donde recordó su etapa final en el Barça. "Sinceramente, igual podía haber jugador un poco más, pero el club ya se veía que tenía otros proyectos. Estaba Lewandowski y acababa de fichar Vitor Roque. Estaba claro que no tenía sitio allí", señaló.

Además, durante ese verano se produjo la transición en el banquillo culé. Xavi, el técnico que hizo debutar a Marc Guiu, abandonó la dirección técnica para dar el relevo a Hansi Flick. Durante esas semanas de incertidumbre, el ahora jugador del Chelsea tampoco encontró el apoyo necesario para apostar por su continuidad en el equipo. "La única vez que hablé con Hansi Flick recuerdo que fue en el play off y me dijo que me fuera muy bien".

Guiu estaba convencido que había llegado el momento de la despedida. "La verdad es que me hubiera gustado que el entrenador me llamara, pero no fue así. Al final entendí que la situación no era buena para mí y decidí marcharme", confesó a TV3.

Desde entonces, Marc Guiu ha tenido una aportación irregular. Un buen ejemplo de ello es su actual situación esta temporada. Tras decantarse por una cesión al Sunderland en busca de los minutos que no ha tenido en el Chelsea, una lesión en la plantilla de Maresca provocó que el técnico le reclamara para apuntalar su ataque. Ahora, si todo transcurre con normalidad, debería formar parte de la convocatoria de un Chelsea que el próximo 25 de noviembre se medirá al Barça en la quinta jornada de la Champions League.