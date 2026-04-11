El dardo de Lamine Yamal al Espanyol: "Toca tragar, como siempre"

Quinta victoria consecutiva del Barça contra el RCD Espanyol. Los últimos cinco enfrentamientos entre los dos principales equipos de Barcelona han tenido color blaugrana y la de este sábado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025/26, ha permitido al equipo de Hansi Flick alejarse a nueve puntos del Real Madrid y encarrilar el título doméstico.

A pesar de ser un partido disputado entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, el entrenador alemán no reservó a casi nadie y todos los futbolistas culés que tuvieron minutos jugaron a máxima intensidad. La celebración del triunfo evidenció que a esta plantilla, repleta de canteranos, le motivan (y mucho) los derbis.

Uno de los jugadores más destacados del partido fue Lamine Yamal. El genio de Rocafonda dio continuidad a su gran momento de forma con una extraordinaria actuación (un gol y dos asistencias) y vivió con pasión el encuentro. Horas después del mismo, el '10' celebró la victoria en las redes sociales con un 'dardo' al Espanyol.

"¡¡Barcelona es blaugrana!! Toca tragar, como siempre", escribió Lamine en Instagram para acompañar una foto suya celebrando su tanto ante el cuadro perico. Canteranos como Marc Bernal, Marc Casadó o Fermín López respondieron con emoticonos a la publicación.

Gavi también festejó el triunfo en las redes sociales y envió un mensaje de ilusión a la afición del Barça de cara al partido de Champions contra el Atlético. "¡Un año más el derbi es azulgrana! Ahora todos juntos a por la remontada del martes, nos dejaremos la vida, eso seguro!", publicó el '6'.

El Barça, campeón de la Supercopa de España, tiene encarrilada la Liga y quiere seguir soñando con la Champions. Para levantar la 'orejona', sin embargo, los culés deberán asaltar el Riyadh Air Metropolitano este martes para remontar el 0-2 de la ida.