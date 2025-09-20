Dardo directo de Flick al Real Madrid: "Estar ahí es tener respeto"

El FC Barcelona volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro que se celebrará este lunes en París. Y, en la previa del duelo ante el Getafe, Hansi Flick ha dejado un dardo directo hacia al Real Madrid al pronunciarse sobre la entrega del máximo galardón individual del mundo del balón.

Preguntado por la posibilidad de que Lamine Yamal se lleve el premio y por el viaje de la expedición azulgrana a la capital francesa, el técnico fue tajante: “No sé si lo ganará Lamine, pero algún día lo veremos. Estar ahí es tener respeto. Estamos nominados, cualquiera que esté allí se lo merece. Hay que ir y tener respeto a los ganadores, es de vital importancia”.

Unas palabras que recuerdan la polémica del año pasado, cuando el Real Madrid protagonizó una sonada espantada tras confirmarse que Vinicius no sería el elegido en favor de Rodri, jugador clave del City campeón de Premier y la Nations con España.

Flick, sin mencionarlo directamente, marcó diferencias con la actitud de un Madrid que, desde entonces, vive en una constante trinchera con todos los estamentos, desde France Football hasta la UEFA, pasando por LaLiga, el CTA y la RFEF.

Representación culé

El Barça viajará con una representación de peso. Del primer equipo masculino estarán Lamine Yamal, Cubarsí, Raphinha y el propio Flick. Otros finalistas como Pedri y Lewandowski se quedarán en Barcelona. Entre los candidatos figuran Dembélé, máximo favorito, y el propio Lamine, mientras que Raphinha también llega con un año de méritos.

En el apartado femenino, la presencia será aún más amplia, con Aitana Bonmatí, Patri, Graham, Pina, Pajor, Vicky, Cata Coll y Alexia Putellas. Las azulgrana volverán a tener muchas opciones de alzar un premio que en los últimos años ha teñido de blaugrana el palmarés con cuatro Balones de Oro consecutivos.

A nivel institucional, Joan Laporta encabezará la expedición junto a Rafael Yuste, Xavi Puig, Elena Fort y Joan Soler. El Barça quiere estar a la altura del prestigio de la gala, independientemente de si esta vez se lleva o no los premios principales.