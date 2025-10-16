Darder: "Lo de Lamine Yamal es una locura... pero yo soy un enamorado de Mbappé"

A punto de reanudarse LaLiga después del segundo parón de selecciones, regresa la dinámica del fútbol de equipos. En estos momentos, el Real Madrid es líder con 21 puntos, dos más que el Barça, que suma 19. En tercera posición está el Villarreal 16 unidades en su casillero, por las 15 del Betis, que es cuarto.

“Barça, Madrid y Atleti se van a dar de hostias hasta el final. Si no se las dan, será porque han hecho una mala temporada. Los tres están a un nivel espectacular, cada uno con su estilo, y será una Liga competida hasta el último día”, explicaba el futbolista del Mallorca, Sergi Darder, en una entrevista concedida a 'Radio Marca'.

Por parte del FC Barcelona, gran parte de las esperanzas a final de temporada pasan por el rendimiento de Lamine Yamal, igual que las del Real Madrid, pero con Kylian Mbappé. "Lo de Lamine es una locura, pero yo soy un enamorado de Mbappé", confesó el balear.

Darder conduce el balón frente a Vinicus. / EFE

El exfutbolista del Espanyol apunta al conjunto colchonero como uno de los candidatos para pelear por el título de Liga. A pesar de haber ganado al Real Madrid en el derbi por un contundente 5-2, los rojiblancos son quintos en la clasificación con 13 puntos.

Lo cierto es que, por lo que respecta la Mallorca, el inicio de temporada ha sido muy complicado con una elevada exigencia de sus primeros rivales en la competición doméstica, que le han dejado en última posición con cinco puntos, aunque a tan solo uno de la permanencia. "En ocho jornadas nos han tocado cuatro equipos Champions: Madrid, Atlético, Barça y la Real Sociedad. Es un calendario caprichoso. Estoy seguro de que siguiendo igual y puliendo pequeños detalles nos veremos más tranquilos", reconoció Darder.