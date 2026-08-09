Daniel Verdú, periodista: “Lamine Yamal dice lo que piensa, responde a lo que le preguntan y dice muy pocas gilipolleces”

"Era siempre quien tú necesitaras que fuera". Con esta frase, el periodista Daniel Verdú (Barcelona, 1980) trata de condensar el gran misterio de Mar de Marchis: la mujer que, al frente de la revista Jot Down, logró agitar el periodismo español y relacionarse —e incluso seducir— a algunas de las personas más influyentes del país bajo una identidad falsa.

Sobre De Marchis llegó a decirse de todo: que era hija de Aznar, que era representante de futbolistas o que se llevaba bien con Laporta.

La publicación de 'La Bola' ha causado mucho revuelo en redes, algunos han sido muy críticos con el libro, sobre todo entre la gente más cercana a 'Jot Down', ¿cómo lo estás viviendo?

Lo veo bien, porque además me podía imaginar que esto iba a pasar. Es, en cierto modo, el último reducto de ese tiempo que describe el libro, de ese momento en el que Twitter era realmente un motor de difusión para periodistas. Ahora está mucho más en decadencia, pero me parece bien porque funciona casi como un epílogo del libro.

Entiendo que haya gente a la que no le haya sentado bien, en concreto personas cercanas al socio de Mar de Marchis, pero tengo la sensación de que muchos no han leído el libro. Porque ni es un libro sobre Jot Down, ni siquiera es solo un libro sobre Mar de Marchis. Es la crónica de una época. Además, el respeto con el que trato a la revista es bastante evidente. Creo que la reacción responde más a la existencia del libro que a su contenido. Y, dicho esto, me parece legítimo. Escribir también consiste en conversar.

¿Sentiste alguna contradicción al escribir sobre un personaje que defendió tanto su intimidad que se inventó un personaje de ficción?

Aquí hay varias cosas. Primero, la legitimidad de escribir sobre alguien cuyo entorno o incluso la propia persona no lo consideraba oportuno: si eso fuera un límite, no existiría ni el periodismo ni la literatura. Es verdad que puede generarte un conflicto personal investigar la vida de alguien que quería mantenerse en el anonimato, pero tampoco creo que ese fuera el verdadero problema. De hecho, ese mismo entorno habla de hacer otros proyectos sobre ella. No me interesaba tanto descubrir quién era realmente como explicar por qué generaba tanta fascinación. El nombre real aparece una sola vez en todo el libro y prácticamente no hay descripciones físicas. No quería escribir una biografía.

Mar de Marchis sabía que el sexo y el dinero siguen siendo los dos grandes motores para captar la atención de la gente

¿Qué es lo que más te fascinaba de su temperamento?

Su capacidad para adelantarse a muchas de las cosas que ocurrieron después. Mar se encerró en una casa alrededor de 2006 y desde aquellos foros entendió fenómenos que luego serían cotidianos: la comunicación virtual, el anonimato, la capacidad de descifrar al otro sin contacto personal o incluso el catfishing que hoy vemos en las aplicaciones de citas.

También anticipó, de alguna manera, el confinamiento. Recuerdo que cuando llegó la pandemia ella decía: "¿Qué me van a contar a mí si he estado cinco años encerrada en casa?". Tenía esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos, como esos animales que presienten un terremoto antes que los demás.

Llama la atención cómo era capaz de detectar en los otros lo que les faltaba o necesitaban.

Sí, es como esos vendedores de puerta fría o telefónicos que en dos segundos saben cómo cogerte. Detectan rápidamente la debilidad. Hay una escena en la película El oro de Sorrentino, sobre Berlusconi, donde un Berlusconi ya crepuscular vuelve a ese impulso inicial de los comienzos, cuando construyó su imperio vendiendo apartamentos por teléfono. Llama a una señora que no quiere saber nada de él, pero poco a poco va entrando en su mente y acaba vendiéndole el apartamento. Mar era un poco así: sabía detectar fragilidades, necesidades, la vanidad de cada uno, y ofrecer a cada interlocutor exactamente lo que necesitaba en ese momento.

¿De dónde crees que salía esa capacidad de leer tan bien a la gente?

Yo creo que era una persona muy inteligente, muy intuitiva, con altas capacidades para ese tipo de relación virtual. Y es probable que muchas de las complejidades y fragilidades que ella tenía en su propia persona, y que durante esos años la llevaron a ese confinamiento voluntario, le permitiesen entender justamente los complejos de los demás. Todos vivimos atrapados por vanidades o por complejos físicos o mentales, y ella en eso era muy rápida.

Es curioso porque la relación que mantenía con mujeres y con hombres era muy distinta.

Laura Ferrero me puso un ejemplo muy bueno: podía decirte "ahora les callaré la boca a todos los que decían que eras tan tonta". Es un elogio y una humillación al mismo tiempo.Te está diciendo que eres muy lista, pero al mismo tiempo te recuerda que otros te consideran imbécil. Y te quedas atrapado en esa ambigüedad, necesitas más.

En el libro dices: “Las respuestas a la mayoría de preguntas sobre el ser humano se encuentran en el sexo, el dinero y la vanidad...

Si quieres captar la atención de la gente, esos dos universos —el dinero y el sexo— son fundamentales. El dinero, entendido como capacidad de vivir mejor, de acceder a otra vida, es muy transversal. Y el sexo, que tiene que ver con el poder, con la imaginación, con las aspiraciones de uno mismo y cómo satisfacerlas, también. Son dos vehículos maravillosos para captar la atención del otro, porque además trabajan con un material narrativo potentísimo, que es la imaginación.

Recuerdo, por ejemplo, la conversación que tuvo Arcadi Espada con ella, que oscilaba entre esas dos cosas. Cuando veía que ya no podía captar su atención a través de fotos sugerentes, le decía: “Bueno, pues tú vas a dirigir la revista y te voy a pagar una fortuna”. Y él preguntaba: “¿Qué quiere decir una fortuna?”. Y ella respondía: “No tiene usted imaginación para imaginar cuánto puedo pagarle”. Esos son los dos ejes donde la fantasía se desboca. Y eso ha ocurrido desde siempre.

Con el paso de los años, ¿tienes una mejor o peor concepción del ser humano?

Del ser humano no lo sé. Lo que tengo es peor concepción del mundo. Veo que la humanidad está evolucionando hacia algo más violento, más egocéntrico, más narcisista, más egoísta, más compulsivo. Suena un poco a abuelo Cebolleta, pero empiezas a temer el mundo que estamos construyendo, no solo por el ecosistema, sino por la manera en que nos relacionamos, especialmente los jóvenes. Creo que estamos peor de lo que estábamos antes.

¿No te da miedo caer en esa pequeña isla de convicciones del todo pasado fue mejor?

Sí. Te haces mayor y ves eso en otros —en tus padres, por ejemplo— y ahora te lo ves a ti mismo. Me pasa mucho con la música. Antes podía compartir gustos musicales con mis padres, que escuchaban lo mismo que yo veía como origen de lo que vendría después. Ahora me cuesta más identificarme con lo que escucho, el salto me parece más brusco. Y me da miedo, porque no sé si soy yo o es el mundo. No me gustaría convertirme en alguien atrapado en una isla de convicciones, pero a veces tengo la sensación de que el mundo ha cambiado más en los últimos diez años que en los últimos cien.

La figura más fascinante del Barça es Laporta; todo se mueve cuando está cerca y es un catalán muy madrileño

También en el periodismo se ve ese cambio: consumo de marcas personales, fragmentación, vídeo por delante del texto. ¿Cómo encajas tú en ese nuevo periodismo?

Yo siempre me veo mal encajando en cualquier sitio. Creo que pertenezco a una generación bisagra, de las peores: las que llegaron tarde a la fiesta, pero cuando la fiesta todavía no había terminado. Vimos lo bien que lo pasaban los que salían de la discoteca, el prestigio, el dinero… y vivimos con esa idea romántica de que eso podía seguir, pero el mundo ya había cambiado. Hay que adaptarse. El consumo cultural ha cambiado: Spotify es un buen ejemplo. Ya no estamos atados a un álbum o a una discográfica. Picoteamos. Con los periódicos ha pasado lo mismo. Antes eran una identidad, una tarjeta de visita. Los leías de arriba a abajo. Ahora no: leemos fragmentos, medios distintos, autores distintos.

¿Cómo te imaginas el periodismo dentro de 10 años?

Yo quiero pensar que será positivo, porque me gusta mucho consumir periodismo. Creo que no va a desaparecer, pero algunas formas sí irán quedando fuera. Habrá más consolidación de modelos de suscripción y comunidades alrededor de medios o autores. Muchas cabeceras desaparecerán, otras se consolidarán con contenidos de calidad. Y también habrá modelos de pago por autor, como Substack. Es un síntoma clarísimo de los tiempos. Luego habrá una segunda división de contenidos gratuitos, probablemente peores. Pero lo digo con mucha seguridad aparente… y seguramente me equivoco, o más bien digo lo que me gustaría que pasara.

De Mar de Marchis llegó a decirse que era representante de futbolistas. ¿De dónde nació eso?

Yo creo que era una manera de situarse en un plano donde se mueve mucho dinero, y eso le permitía también decir que vivía en Londres cuando en realidad vivía en Barcelona. Es un poco todo ese juego, ¿no? Y en aquella época decía también que tenía muy buena relación con Joan Laporta o con determinadas personas del entorno del fútbol. No sé si llegó a hablar con Laporta. No te lo puedo confirmar, pero sí sé que habló con determinados entrenadores. Con Laporta, sinceramente, no lo sé, pero tampoco me extrañaría.

Flick hace ver que conoce menos el entorno de lo que realmente lo conoce para protegerse

¿Y en tu caso, cómo ha evolucionado tu relación con el Barça?

Es una relación que ya aceptas porque es la que tienes, y has aprendido a quererla, pero con el tiempo le has visto muchos defectos. Yo soy del Barça, a mi pesar muchas veces, porque veo cosas que no me gustan de los últimos tiempos. Y no hablo solo de un presidente concreto, sino del fútbol en general, de cómo funciona ahora, de determinados clubes que marcan el ritmo. No me gustan los valores que proyecta, ni ciertos chanchullos económicos.

No me reconozco en muchas cosas del club. Sí en su historia, en muchos valores futbolísticos, pero no en la gestión actual. Y esto no es solo el Barça: me pasa lo mismo con el Madrid o el Atlético. A veces incluso pienso en mis hijos. Me gustaría que no fueran necesariamente del Barça, o incluso que se aficionaran a otro deporte. Me gustaría que fueran de clubes pequeños, de los sitios donde vivimos. Estoy intentando que les guste el Red Star, el club de París, pero claro… ven el Barça en casa, me ven a mí gritar, y es difícil.

¿Qué figura te fascina más del Barça ahora mismo?

Hombre, yo creo que ahora mismo la figura más fascinante del Barça es el propio Joan Laporta. No veo un liderazgo muy claro en el vestuario. No veo grandes figuras mitológicas. Lamine es un tío muy joven todavía, no sabemos hacia dónde va a ir ni en personalidad ni en juego. Flick es un tío fascinante, le ha dado un montón de cosas al club, pero tienes la sensación de que está aquí de paso, que en un año o dos se va a ir, y tampoco quieres enamorarte demasiado, como nos ha pasado otras veces con entrenadores que luego nos han roto el corazón. Pero sí que ves que la persona que aglutina todo lo que significa el Barça hoy, y que ha conseguido un poco reflotar el ánimo general, es Laporta. Con sus luces y sus tantísimas sombras. Si tuviera que escribir un libro de alguien del club, lo haría de Laporta.

¿Es esa mezcla entre hacer que pasen cosas y una forma de estar en el mundo ligada al disfrute lo más llamativo del personaje?

Sí, totalmente. Y además es un tío que, siendo tan catalán como es, es poco catalán en su manera de ser, ¿no? En esa idea de disfrutar, de que le importe un bledo lo que pueda opinar la gente… Y eso a la gente le alucina, ¿no? Poder tener un héroe tan alejado del imaginario del “catalán de bien”. Y como dices tú, que haga que ocurran cosas. Todo se mueve cuando él está cerca. Y es un tío divertido, encantador… Laporta, yo creo que por eso también genera ese conflicto interior en Madrid, ¿no? Es un catalán muy madrileño de alguna forma. Tiene una manera de ser muy madrileña, y eso es fascinante.

También Lamine rompe con la imagen del culé más derrotista o prudente.

Sí, quizá tenemos que empezar a reformular lo que entendemos por “catalán”. Esa imagen antigua del catalán cerrado, prudente, ya no encaja del todo. Lamine forma parte de esos nuevos catalanes. Y es fascinante cómo habla, con esa seguridad, esa naturalidad, sin miedo a la exposición. Escuché una entrevista suya y me llamó mucho la atención: cómo habla, el vocabulario, la seguridad, y lo poco que le importa lo que puedan pensar de él. Dice lo que piensa, sin cálculo. Y eso hoy en el fútbol es rarísimo.

En general, en el fútbol actual hay muy pocas cosas que parezcan “de verdad”. ¿Eso hace que figuras como Lamine destaquen aún más?

Sí, totalmente. Dice muy pocas gilipolleces, que ya es mucho decir en general. Y sobre todo responde a lo que le preguntan, que eso ya es rarísimo. No se va por las ramas. Es un tío de 18 años con una educación muy de calle. Y dice cosas muy sólidas. No está constantemente calculando lo que dice.

Y sobre Flick, rompe un poco con el tópico de que para triunfar en el Barça hay que conocer mucho el entorno...

Noticias relacionadas

El entorno del Barça es tóxico muchas veces. Conocerlo demasiado puede acabar condicionándote, como le pasó a Xavi. En el caso de Flick, no es que no lo conozca, sino que hace ver que lo conoce menos de lo que realmente lo conoce. Y eso le protege. Es un entrenador muy honesto y tiene una manera muy humana de relacionarse: abraza, se preocupa, es cariñoso. Y eso no es tan habitual: crea un vínculo real con el futbolista.