Daniel Llimós, el encargado de cuidar los perros de los jugadores del Barça: "Hemos tenido más de 30"

En la vida de los futbolistas hay muchos aspectos de su cotidianidad que no se ven. Alejados del césped, de las cámaras y del balón, muchos de ellos tienen responsabilidades, como cuidar la casa, de su familia y también de sus mascotas. No es tarea fácil, porque los jugadores de élite tienen que viajar muchísimo y, de esta forma, muchos de sus animales se quedan solos en casa.

Los deportistas se refugian en sus mascotas para desconectar y buscar esa tranquilidad difícil de encontrar en un campo de fútbol, debido a que la presión y la exposición son máximas. Es por eso que, para poder tener a sus animales en perfectas condiciones, ducha, compañía..., muchos de ellos los dejan en cuidadores.

La función fuera de cámaras de Llimós

Estar pendiente de sus animales es una tarea habitual, y aquí entra en escena Daniel Llimós, el encargado de cuidar los perros de los jugadores del Barça durante más de 30 años. Ha sido una figura silenciosa, en un segundo plano, pero que desempeña una función esencial. El periodista Víctor Navarro, de la COPE, fue a visitar a Daniel para que contase los animales que tienen los jugadores del Barça.

“Esta es la ‘Jana’, labrador de color chocolate. Tiene seis años. Y este es el ‘Toy’, un caniche de dos años, y son de Ronald Araújo. Son perros que están muy centrados. Siempre muy encima de ellos. Son un amor", dice Llimós con ternura a 3Cat.

"El primero que entró en nuestra tienda fue José Mari Bakero. Y a partir de aquí tuvimos a Dani Alves. Luego nos recomendó Neymar, Messi, Suárez… Más de 30 jugadores hemos tenido", cuenta. Y es que el cuidador ha vivido historias de todo tipo, con futbolistas que han hecho carrera en el FC Barcelona. Algunos de ellos, ya no están en el club y es por eso que Llimós se centra en los de la actual plantilla.

"Actualmente tenemos a 8 de la plantilla. Tenemos a Marc Casadó, Fermín, Pedri, Gavi… Son 8 perros de 6 jugadores. Cuando tenía a los jugadores de la MSN, te llaman porque se van a jugar fuera, se van todos. Este año toca Mundial, imagínate.

La anécdota con Neymar JR

Otro de los jugadores que recuerda con ternura, es Neymar JR. El brasileño estuvo en el Barça del 2013 al 2017 y también dejó en manos de Daniel Llimós a sus Golden Retrievers, entre ellos, Poker, Flush y Truco.

"Con Neymar tengo una anécdota: en un cumpleaños suyo entraba mucha gente en su casa y alguien que se despistó dejó la puerta abierta y el perro se fue. En el chip suyo están los teléfonos de ellos. Fuimos a buscar al perro y aquello estaba lleno de cámaras. Y dije: ‘Hostia, este no es el Neymar’”, dice ante Victor Navarro.

Su historia es la de un oficio a escondidas, bonito, de paciencia y de un vínculo profundo con los perros, pero también la de alguien que ha aprendido que la educación y el compromiso de sus tutores son clave para el bienestar de los animales.