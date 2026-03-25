Daniel Banjaqui se despide del Barça

El asalto a las grandes joyas de la cantera del Benfica no será posible esta temporada. El club lisboeta por fin ha despejado las dudas y ha confirmado que otro de sus futbolistas pretendidos por media Europa, Daniel Banjaqui, no tiene intención de moverse del club, al menos a corto plazo.

Desde que Portugal se adjudicó el Mundial sub17 y Banjaqui fue considerado el mejor lateral derecho del torneo, los rumores sobre un posible traspaso del futbolista luso han sido una constante. Los grandes de la Premier han preguntado por él y la prensa portuguesa ha comentado en reiteradas ocasiones que el Barça no solo ha sondeado al entorno del jugador sino que además ha enviado a diversos técnicos para seguir en directo las evoluciones del jugador.

Ante tanto rumor, a Jose Mourinho le ha faltado tiempo para mover ficha. En primer lugar pidió abiertamente un esfuerzo para blindar a los internacionales del Benfica que eran objeto de deseo en el mercado y, a continuación, hizo algo bastante más efectivo. A las primeras de cambio, convocatoria con la primera plantilla, entrenamientos a diario y debut bajos sus órdenes.

En Portugal han insistido en que el Barça ha sido el club que más atención ha prestado a Daniel Banjaqui. En otras ocasiones ya hemos contado que el propio defensa aprovechó la coyuntura para dilatar las negociaciones de ampliación y mejora de contrato y, de paso, empezar a seguir las redes sociales del FC Barcelona. El guiño no fue a más.

Atado, y bien atado

Finalmente, las negociaciones se han reconducido. Banjaqui ya ha alcanzado la mayoría de edad y, tras cumplir los 18 años, el Benfica ya ha trasladado que seguirá el ejemplo de otras promesas del club -Anisio Cabral y José Neto- y firmará un nuevo contrato.

El lateral quedará vinculado al Benfica hasta 2031 y su cláusula de rescisión ascenderá hasta los 80 millones de euros. Una cifra que se supone es disuasoria al menos hasta que Daniel se consolide en la primera plantilla y confirme realmente que es un lateral de primer nivel.

Hasta la fecha, Banjaqui ha disputado con la primera plantilla un encuentro de Copa y dos duelos de Liga. Casi 200 minutos que invitan a pensar que Mourinho tiene la plaza de lateral derecho más que cubierta en los próximos años. Algo que, sin duda, hoy por hoy no puede garantizar Hansi Flick.