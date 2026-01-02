Dani Solsona: "Para un perico, ganar al Barça, es fiesta mayor"

Dani Solsona (Cornellà de Llobregat, 1952) es perico desde que nació. Se formó como jugador en la cantera de su Espanyol y jugó en el primer equipo durante ocho temporadas. Para él, los derbis siempre eran especiales, pero como profesional estuvo muy cerca de fichar por el Barça. Explica esta historia y otras de sus enfrentamientos contra el equipo azulgrana.

¿Cómo eran los derbis de antes?

Eran más disputados, la diferencia que hay ahora entre los grandes y otros equipos antes era mucho menor. Podías ganar y competir, sobre todo en Sarrià. Habíamos ganado partidos con solvencia. No había tantos extranjeros y se vivía más el derbi. Había más jugadores de aquí y lo vivías de otra forma. Yo ya lo había vivido de infantil, juvenil.

¿Había más rivalidad?

Había más rivalidad porque había más igualdad. Ahora eso no pasa. Creo que el Espanyol no ha ganado en Liga al Barça en Cornellà. Sí lo hizo en Copa con un gol de Melendo. En mi época, en Sarrià, les ganamos por 5-2, 3-0…

Es que Sarrià era un campo complicado para el rival.

Sí. Sarrià era muy complicado para el Barça por la igualdad que había y porque el césped tan cuidado que hay ahora en muchos campos era impensable en aquella época. En Sarrià, el césped no estaba en muy buenas condiciones y ello igualaba las cosas. Dificultaba las cosas a sus jugadores. La gente estaba muy cerca, apretaba mucho.

Usted es muy perico.

Soy perico por familia. Mis padres tenían vacas y soy perico por mi padre. Es una de las preguntas que no le hice nunca, por qué era del Espanyol, por qué en aquella época se hizo del Espanyol y no del Barça. ¿Qué pasó? Cuando nací ya era del Espanyol y con tres años ya me llevaba a Sarrià. Me llevaba cada semana porque me portaba bien, me sentaba y veía el partido. Siempre del Espanyol y después ya entré a formar parte del club cuando entré en el infantil.

¿Qué significa para un perico como usted ganar al Barça?

Ganar al Barça para un perico es la hostia. Puedo entender que para el Barça, su rival sea el Real Madrid porque es con quien se juega los títulos, pero en cambio, para el Espanyol, su rival es el equipo que tiene al lado, el Barça. Para mí, ganar al Barça era fiesta mayor porque tampoco tenías tantas oportunidades de hacerlo. Lo hicimos en Sarrià dos o tres veces, pero en mis ocho años en el Espanyol creo que solo ganamos una vez en el Camp Nou con un gol de Glaría de penalti, pero no jugué aquel día porque salía de una lesión.

Debuté en el primer equipo en un partido de Copa contra el Barça. Recuerdo especialmente un derbi que ganamos 3-0 y marqué un gol regateando a Mora y entrando en la portería con el balón

Tiene uns cuantas anécdotas del derbi. Debutó contra el Barça.

Como son las cosas. Debuté contra el Barça en un partido de Copa. Era el final de la temporada 69-70. El Espanyol estaba en Segunda y ya estaba para ascender. Iriondo me hizo debutar por la lesión de un compañero. Entonces había dos cambios y era más difícil salir. Me dijo que calentase cuando faltaban unos veinte minutos para el final. Ganamos 2-1 y en el partido de vuelta jugué de inicio pero el Barça remontó. Después ya me dijeron que la temporada siguiente sería jugador del primer equipo. Coincidió cuando me tenía que ir a la mili. Mi padre me apuntó voluntario para que la hiciese aquí por si algún día jugaba a fútbol profesional que no tuviese que irme a Ceuta. Cuando se lo dije a los responsables del Espanyol, me dijeron que les diese todos mis datos y se movieron para que me enviasen a Sant Andreu que es donde iban los enchufados.

Y en la mili coincidió con Asensi. Ambos compartieron calabozo durante un mes.

No sé si fue un mes, pero sí. Debía haber partido entre semana. No recuerdo bien. Quizá tenían que pedir permiso para jugar y no lo pidieron y nosotros jugamos igual y no nos presentamos en el cuartel. Tuvimos un buen castigo. Asensi y yo hicimos varias guardias juntos también.

¿Recuerda algún derbi en especial?

Derbis que recuerdo especialmente hay unos cuantos. Evidentemente, el del debut. Además, aquel día salí al centro del campo antes del partido. El presidente me puso una insignia porque había ganado un campeonato que se hizo solo una vez, el campeonato de habilidad y técnica que se había hecho en Madrid. Iba un jugador representando a cada equipo de Primera y lo gané yo. Y después, otro que ganamos 3-0. Marqué un gol regateando a Mora y entrando con el balón en la portería.

Usted era un jugador muy técnico, ¿algún rival especialmente duro?

Marcaban más al hombre, sobre todo en el centro del campo. Recuerdo a ‘Tente’ Sánchez, Víctor Muñoz, eran muy pesados. Neeskens era muy duro, pero nunca iba con mala intención. Sarrià estaba pelado y él siempre se tiraba al suelo quedando señalado y con las piernas llenas de rascadas. Yo le decía, “oye Johan, no te tires más, no ves que te vas a joder la pierna”. Es que siempre iba al suelo para robarte el balón. Eran más duros los defensas. No había cámaras, se enseñaban pocas tarjetas. Los del Atlético de Madrid y Granada eran muy duros. En el Barça, he jugado contra Migueli, Gallego, Eladio. Ojo.

Estuve muy cerca del Barça. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero Meler no quería traspasarme porque decía que 3.000 socios romperían el carnet. Todo se rompió porque Núñez me quería a prueba

Es muy perico, pero estuvo muy cerca del Barça.

Con veinte años ya había equipos grandes que me querían. Entonces era más complicado salir, no había representantes y existía el derecho de retención, pero hubo un momento que el Espanyol ya no me podía aguantar más. Vino el Barça y entre el Barça y yo nos pusimos de acuerdo. El presidente del Espanyol era Meler y él me decía que al Barça no me podía traspasar, que 3.000 socios iban a romper el carnet. Era el primer año de Núñez y yo negociaba con Gaspart. Todo se acabó cuando Núñez quiso que fuese cedido, como a prueba para ver si estaba recuperado de la hepatitis que había tenido el año antes. Meler dijo entonces que nada. Y eso que le pusieron un cheque en blanco. Unos días después, el Valencia supo que se habían roto las negociaciones y para allí que me fui.

Entonces, entiende a Joan Garcia.

Entiendo que Joan Garcia haya fichado por el Barça. Como socio del Espanyol que soy es una putada que haya ido al Barça, pero como profesional que he sido lo entiendo perfectamente. Vas a un club a mejorar, estás en casa y vas a ser el titular. No puedes decir que no. Lo dije cuando fichó y lo mantengo.

¿Habría que calmar un poco los ánimos?

No sé que pasará. Que le gritarán, silbarán… seguro. Si hay algo más, no lo sé. La gente está enfadada porque se fue, por aquel beso al escudo en el último partido. Están en su derecho, pero siempre con respeto.

No fichó por el Barça, pero Joan Gaspart sí se lo llevó al Sant Andreu.

Acabé en el Sant Andreu por Gaspart. Me llamó después de volver yo de Francia y cuando ya iba a retirarme y me dijo que no me había podido fichar para el Barça pero que sí lo haría para el Sant Andreu. Es muy insistente y conmigo se portó muy bien. Le dije que no varias veces, le pedí una cantidad alta para que me dijese que no y me dijo que sí. Y estuve tres años allí.

¿Qué partido espera el sábado?

Espero un partido igualado porque el Espanyol está bien. Trabajan bien, juegan bien, todo el mundo está implicado, pero juegas contra el Barça, que ha ido mejorando y es un equipo que te somete. Tendrá más posesión el Barça, pero el Espanyol siempre sale en los primeros minutos a presionar, a ver si marca un gol y da un paso atrás. Si no marca, seguro que se guarda.