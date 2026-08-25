Dani Senabre se pronuncia sobre el futuro de Balde en el Barça: "Ya pasó cuando se fueron Grimaldo y Cucurella"

Todo el mundo sigue expectante al futuro de Balde. El lateral zurdo de la cantera del Barça está en la rampa de salida del club, tras las últimas informaciones durante esta semana. Su ausencia en la convocatoria de Elche, por decisión técnica del entrenador alemán, han confirmado algo que se veía venir: el Barça se está planteando su venta.

Pese a que el deseo de Balde era seguir en el Barça, la reunión que mantuvo con su agente Jorge Mendes hizo que se replantease su futuro. Según hemos contado desde SPORT, el Manchester United es el club que más le atrae, pero el conjunto 'red devil' tiene más opciones para esa posición, como Salinas, precisamente, tentado por el Barça.

Los casos de Grimaldo y Cucurella

Un escenario que nos recuerda al que vivieron Grimaldo o Cucurella, dos exazulgranas, laterales zurdos, que han terminado triunfando por Europa. Dani Senabre, en la COPE, considera que, bajo ningún concepto, Balde debe salir. "A mí me tiene mosca este tema, lo dije ayer, que a mí me parece un error", remarcando su edad, 22 años.

Las salidas de Cucurella y Grimaldo se recuerdan con nostálgia en Can Barça. Ambos demostraron que podían jugar en el primer equipo, o también Miranda, pero vieron la dificultad que existe para tener un sitio estable en el primer equipo.

Cucurella llegó a jugar cedido en el Eibar y posteriormente en el Getafe. En 2020, el Getafe adquirió sus derechos por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, aunque el Barça conservó parte de sus derechos económicos. Alejandro Grimaldo, por su parte, dejó el Barcelona en 2016 para incorporarse al Benfica. En el club portugués tuvo la oportunidad de jugar con regularidad y se convirtió en un lateral izquierdo importante.

Senabre ha recordado los casos de ambos, formados en La Masía. "A mí me sabría mal que corriéramos el riesgo de que luego pasara lo que ya pasó cuando se fue Grimaldo o cuando se fue Cucurella, que es que de aquí 2 o 3 años, Balde triunfe en un Manchester United o en un Benfica, donde sea y digas, lo teníamos aquí, lo dejamos escapar", consideraba.

Lamine Yamal no está contento por su situación

Uno de los casos más llamativos es el de Alejandro Balde y Lamine Yamal, dos amigos íntimos cuya conexión dentro y fuera del campo es evidente. Balde, por ahora, continúa entrenándose con normalidad y espera conocer la postura definitiva del club antes de tomar una decisión sobre su futuro.

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Mientras tanto, el Barcelona sigue trabajando en otras salidas, como la de Héctor Fort, con las dudas de Casadó y Koundé.