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MUNDIAL 2026

Dani Senabre pide arriesgar con Lamine Yamal: "Es momento de forzar"

El tertuliano defiende que no hay discusión si se fuerza al jugador azulgrana para un gran torneo

Dani Senabre, sobre la recuperación de Lamine Yamal con la selección española

Dani Senabre, sobre la recuperación de Lamine Yamal con la selección española / Sport.es

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Lamine Yamal sigue acortando plazos en las Rozas para estar disponible en el primer encuentro de la Copa del Mundo frente a Cabo Verde. El de Rocafonda está tranquilo y con optimismo de llegar en perfectas condiciones al que será su primer Mundial.

Su lesión ante el Celta hizo saltar todas las alarmas, pero tras unas semanas de reposo y una vez confirmado que podría estar en América, Lamine señaló que ilusión no le falta y se ha imaginado “mil veces levantando una copa del mundo en mi habitación. Es lo más grande que tiene el fútbol”.

La lesión de Lamine consiste en una molestia en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). No obstante, esa dolencia pudo ser más aunque finalmente no tuvo ninguna rotura en los isquiotibiales. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en una entrevista aquí en la casa, en SPORT, no tuvo dudas en confirmar que no correrá.

Calma y cautela

No tomará riesgos sobre el joven futbolista de 18 años. "No van a forzar nada, pero sí sería un momento de forzar en un mundial. Si él está bien, si él está con seguridad y los médicos nos dicen que ok, veremos a ver lo que pasa", decía el seleccionador.

Dani Senabre, en la Cope, ha opinado sobre la gestión que tiene que hacer España con Lamine. Considera que, al no ser ni amistoso ni Nations League, nadie juzgará si el extremo fuerza en un Mundial. "Nadie va a decir nunca nada porque Lamine fuerce en una Eurocopa o en un Mundial. Cuando hay un amistoso que no vale para nada y te estás jugando la liga o la Champions...", argumentaba.

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En el resto de selecciones, es común forzar a jugadores en estos torneos tan importantes. En Francia, por ejemplo, Mbappé y Ousmane llegarán tocado y jugarán. "Ahora solo importa el Mundial a todo el mundo", concluía.

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