Dani Senabre carga contra Cancelo: “Es un accidente a punto de suceder; tiene un cable pelado”

El FC Barcelona se marchó al descanso con un valioso 3-2 ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero el marcador no fue lo único que encendió el debate en el Camp Nou.

Una de las jugadas controvertidas de la primera parte tuvo como protagonista al lateral culé Joao Cancelo que volvió a quedar señalado por su imprevisibilidad.

En el minuto 38, con el partido empatado 2-2, el lateral portugués protagonizó un encontronazo dentro del área con el delantero del Newcastle que hizo saltar todas las alarmas.

Elanga se cruzó por delante de Cancelo y cayó tras un leve empujón con el hombro. La acción fue revisada por el VAR, y aunque el árbitro determinó que no había contacto suficiente para señalar penalti, la sensación de riesgo quedó instalada en la retransmisión.

Durante el directo de Tiempo de Juego, el periodista Dani Senabre fue contundente al valorar la acción: “Cancelo siempre es un accidente a punto de suceder; tiene un cable pelado”, afirmó, dejando claro que no confía en la estabilidad del portugués en situaciones límite.

Senabre insistió en que Cancelo es un futbolista capaz de lo mejor y de lo peor, recordando que en el reciente partido de Liga ante el Sevilla provocó dos penaltis a favor gracias a su atrevimiento… pero también a su caos.

Reacción del Barça antes del descanso

Pese al susto, el Barça logró recomponerse antes del descanso. En el último minuto de la primera parte, un claro agarrón de Trippier a Raphinha permitió a Lamine Yamal transformar un penalti que devolvió la ventaja azulgrana y puso el 3-2 en el marcador.

Los jugadores del Barça celebran uno de los goles / Valentí Enrich / SPO

El otro foco de la polémica: Lamine Yamal y una frivolidad peligrosa

Senabre también señaló otra acción que consideró decisiva: el origen del 2-2 del Newcastle. El tanto nació tras un taconazo arriesgado de Lamine Yamal en la frontal del área propia, una acción que el periodista calificó de innecesaria y peligrosa.

“Que sea el mejor del mundo no quiere decir que si hace algo mal, no se pueda decir”, apuntó Senabre, subrayando que hay zonas del campo donde ese tipo de recursos no deben utilizarse.