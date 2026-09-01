Dani Senabre desvela la nueva sociedad del vestuario del Barça: "Una máquina tan bien engrasada"

El Barça ha empezado la liga como un tiro. El conjunto de Hansi Flick parece estar rodado y preparado para el que será una temporada exigente. El objetivo es claro, intentar luchar por todos los títulos que se le pongan al Barça en bandeja. Pese a que la Champions es una prioridad, Flick tiene claro que no debe perder vista a la liga, la competición fetiche del Barça.

En este inicio de campaña, el Barça le ha ganado al Elche, al Athletic Club y al Rayo Vallecano, sin dudas y de forma muy sólida. Parece ser que el equipo está enchufado y, pese a que concede atrás a veces con facilidad, el potencial de ataque es innegable.

En 'El Partidazo de COPE', Dani Senabre puso el foco en una de las conexiones que más ilusión está generando en este inicio de curso. Hay muchos jugadores que han empezado bien la temporada, pero, sobre todo, hay dos que están mostrando una buena sintonía: y son Xavi Espart y Anthony Gordon.

Senabre quiso poner en valor las posibilidades que ofrece esta combinación y aseguró que "es una sociedad que puede dar muchas tardes de gloria, ya sé que es un tópico", afirmaba. Su valoración fue muy contundente al describir al conjunto azulgrana como "una máquina tan bien engrasada", una expresión con la que quiso explicar la facilidad con la que los jugadores parecen adaptarse a las diferentes situaciones que plantea cada partido.

Una de las claves de esa valoración está, según el periodista, en la capacidad del Barcelona para mantener su nivel pese a introducir cambios en su alineación. La continuidad del proyecto deportivo permite que diferentes futbolistas puedan asumir protagonismo sin que el rendimiento colectivo se resienta de manera significativa.

La clave: Flick

Senabre también puso el acento en la figura del entrenador y en la estabilidad que ha conseguido mantener el club durante los últimos cursos. En su opinión, el Barça "tiene un entrenador que lleva 3 años seguidos en el mismo banquillo, que es que le quitas una pieza, le pones, son piezas intercambiables".

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El comentarista resumió esa profundidad de recursos con varios ejemplos dentro de la plantilla: "hoy pones a Olmo, mañana Fermín, pones a Espart, pones a Cancelo, puedes poner a Gordon, puedes poner a Deyemi y todo funciona igual", concluía.