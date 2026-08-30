Dani Senabre cuestiona el fichaje de Gabriel Jesús por el Barça: "Su mejor momento ya pasó"

Dani Senabre, voz habitual en 'Tiempo de Juego', analizó la posible llegada de Gabriel Jesús al FC Barcelona con una opinión contundente. Asegura que conoce bien al futbolista por su trayectoria en el Arsenal y no se mostró entusiasmado: "No, no me vuelve loco".

El periodista sostiene que el brasileño ofreció su mejor versión hace varios años y que ya no mantiene aquel nivel competitivo. En su análisis, remarcó: "Hace 4 o 5 años era un señor delantero… pero creo que su mejor momento ya pasó".

El papel secundario de Gabriel Jesús en el Arsenal

Senabre contextualizó la situación actual del atacante dentro del conjunto londinense, recordando que esta temporada ha tenido un rol claramente secundario. Subrayó que "ha hecho 5 o 6 goles y es el 3º o 4º delantero del Arsenal", una cifra que, según él, evidencia la pérdida de protagonismo del jugador. Para el periodista, este rendimiento reciente no encaja con las exigencias ofensivas del FC Barcelona.

Pese a sus dudas, Senabre dejó abierta una pequeña puerta al optimismo. Reconoció que Hansi Flick podría alterar el escenario gracias a su capacidad para potenciar a los futbolistas que dirige. En su intervención, afirmó: "Flick tiene una capacidad para convertir todo lo que toca en oro, que yo no descarto que pueda mejorar a Gabriel Jesús". Aun así, mantuvo su escepticismo sobre el encaje final del brasileño en el proyecto azulgrana.

Senabre cerró su análisis con una valoración clara y directa: "El Gabriel Jesús que yo conozco de los últimos años, para mí no es un jugador para el Barça". El periodista considera que el club necesita un perfil distinto para reforzar la delantera y que el brasileño no cumple las exigencias actuales del equipo.