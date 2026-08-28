Dani Senabre, sobre la clave del futuro de Julián Álvarez: "En el mes de enero"

Este martes a las 00:00, el mercado de fichajes llegará a su fin. El Atlético de Madrid dictará sentencia sobre el futuro de Julián Álvarez, ahora mismo, en las manos del club colchonero. La imposibilidad del jugador de salir abre muchas posibilidades de futuro. Diferentes vías de 'escape'.

La primera es, una salida al Arsenal, algo que no convence al jugador. La segunda, quedarse en el Atlético de Madrid a desgana y abrir una vía judicial, lo que haría estallar todo por los aires. Y la tercera, es permanecer jugando como si nada hubiera pasado, aunque la relación ahora mismo está completamente rota y el jugador está diagnosticado con depresión.

El CEO del club, el señor Miguel Ángel Gil Marín, se encargó personalmente, como máximo responsable, de vetar al Barça cualquier negociación. Las declaraciones tras el sorteo de la Champions, en referencia al proceder del Barça de Laporta en el ‘caso Julián’, fueron impropias de un dirigente deportivo.

Unas palabras fuera de lugar

"Julián está realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento porque lo conozco muy bien es una gran futbolista y persona, pero está completamente confundido".

"Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça. Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Como director general y principal gestor del club tengo el apoyo de todos y la única dirección segura y firme es esta: no va a ser transferido al Barça. Llevo treinta y pico años en el múndo del fútbol y lo que tengo es mi palabra y puedo decir que el jugador no va a ser transferido al Barça".

Por parte de Dani Senabre, en 'El Partidazo de COPE', habla de unas posibles consecuencias. "Yo no creo que sea un año tan difícil para él si se queda. Hoy es la fotografía de hoy, es horrible, es un futbolista que no va a entrenar y el pollo es gigantesco", analizaba.

¿Nos vamos a enero?

"Si cuando se cierre el mercado el martes, Julián la primera semana vale, la segunda, la tercera, jornada cinco, jornada seis mete un gol, jornada siete mete otro gol y ya está", considera, ante la posibilidad de que continúe. "En el mes de enero, nadie se acuerda lo que pasó por Julián"

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Sin embargo, Yuste lo tiene claro. "Nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es, y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, por supuesto que nos ilusiona", ha añadido Yuste.