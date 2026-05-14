FC BARCELONA
Dani Senabre avisa sobre el partido del Barça en Vitoria: "No puede ser, pero..."
El colaborador de 'Tiempo de juego' compartió su punto de vista al respecto
El FC Barcelona viajó a Vitoria con el objetivo de ganar para intentar cerrar la Liga con 100 puntos. Sin embargo, el conjunto azulgrana cayó derrotado y se quedó sin opciones de alcanzar esa cifra. El equipo de Hansi Flick necesitaba vencer en los tres partidos restantes ante Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia para lograr el último gran objetivo de la temporada, pero no fue posible.
El equipo de Quique Sánchez Flores dio un paso enorme hacia la salvación tras vencer al Barça gracias al gol de Ibrahim Diabaté. El Alavés sumó 40 puntos a falta de dos partidos, ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y el Rayo Vallecano en Mendizorroza. Una victoria podría ser suficiente para lograr la ansiada permanencia.
En cambio, el conjunto de Flick volvió a perder después de 13 victorias consecutivas, pero el dato más sorprendente no fue ese, sino que acumulaba más de 56 partidos seguidos marcando, algo que no hizo en Vitoria. Además, no llegó a tirar a puerta en todo el encuentro.
La opinión de Dani Senabre, en el punto de mira
La derrota del Barça contra el Alavés está en boca de todos, especialmente entre los equipos que se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, y desde 'Tiempo de juego', programa de la Cadena COPE, analizaron el encuentro.
Uno de los colaboradores que compartió su punto de vista fue Dani Senabre, quien expuso que "no puede ser que el Barça se quede sin chutar a puerta en el campo del Alavés".
Asimismo, quiso dejar claro que el conjunto de Flick "ha hecho un un partido digno y que, como mínimo, no puede ser utilizado como arma arrojadiza o como insulto por parte del resto de equipos".
No obstante, el colaborador de 'Tiempo de juego' fue bastante crítico con la falta de ambición: "Ahora, obviamente, pues, de lo que se espera del Barça es que gane, o como mínimo, genere más oportunidad de las que ha hecho".
Por último, Heri Frade tuvo la misma opinión que Senabre: "No se puede decir que el Barça no haya competido, por lo menos para mí".
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