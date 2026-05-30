Dani Senabre alucina con las provocaciones del Atlético de Madrid: "Ya pasó el año pasado en Bilbao con Nico"

Mientras el FC Barcelona ultimaba los últimos flecos del fichaje de Anthony Gordon, el Atlético de Madrid estalló en X, antes conocido en Twitter, por el posible fichaje de Julián Álvarez por el conjunto azulgrana. En los últimos días, ha salido a la luz el interés que tiene el delantero colchonero por firmar con el equipo de Hansi Flick, aunque aún no hay nada pactado, especialmente entre los clubes.

Por esta razón, el conjunto colchonero salió al paso para bromear sobre la situación. En el primer tuit, el Atlético de Madrid expuso que ya habían hecho la primera oferta para cerrar a Lamine Yamal: "Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'".

No tuvieron suficiente, ya que también se lanzaron a por Pedri: "Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

También, pactaron con Raphinha: "Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

Después de estos tres 'announces', el Atlético de Madrid aclaró que nunca harían algo así: "Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...".

Por último, el club colchonero matizó: " Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores".

La opinión de Dani Senabre, al descubierto

Estos mensajes no pasaron desapercibidos y una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Dani Senabre, colaborador habitual en la Cadena COPE.

Dani Senabre, colaborador de la Cadena COPE / COPE

Senabre se mostró indignado en X, donde empezó diciendo: "Tremenda llorada del Atleti". Una situación que "ya pasó el año pasado en Bilbao con Nico". En tono irónico, sentenció: "Qué malo es el Barça que nos quiere secuestrar jugadores".

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Por ello, el colaborador de la Cadena COPE reveló que "si tuvieran lo que hay que tener se enfadarían con su futbolista, que es el que quiere venir".