Dani Rodríguez sufre una rotura parcial del cuádriceps

Las lesiones vuelven a cruzarse en el camino de Dani Rodríguez. El extremo cayó lesionado en el partido ante el Barbastro y, según ha podido saber SPORT, las pruebas realizadas han confirmado una rotura parcial del tendón del cuádriceps. Un contratiempo serio para un futbolista que atravesaba su mejor momento de la temporada y volvía a mostrar un nivel alto que le había reabierto la puerta de las convocatorias con el primer equipo.

La acción se produjo en una jugada individual, como suele ocurrir en este tipo de lesiones. Dani encaró a su defensor por la banda derecha, intentó el quiebro y, en ese instante, notó un fuerte dolor en el muslo. Se fue directamente al suelo y pidió asistencia de inmediato. Sus gestos y la reacción de sus compañeros ya hacían presagiar que el alcance del problema era importante. El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue sustituido por Òscar Gistau, dejando una imagen de gran preocupación.

Sin afectación al ligamento

El diagnóstico confirma los peores temores pero descarta cualquier tipo de afectación al ligamento anterior cruzad. La rotura parcial del tendón del cuádriceps le obligará a parar y corta en seco una dinámica muy positiva. Dani había conseguido continuidad después de superar varios problemas físicos y se había convertido en una pieza clave para el Barça Atlètic, además de volver a estar en el radar del primer equipo. La mala fortuna vuelve a aparecer justo cuando parecía dejar atrás esa etapa.

Ahora el futbolista y el club están pendientes del siguiente paso. En las próximas horas se decidirá si el tratamiento será conservador o si finalmente se opta por una intervención quirúrgica, una decisión que marcará el tiempo exacto de recuperación. En cualquier caso, el parón será prolongado y le obligará a tener paciencia una vez más.

No es la primera vez que Dani se ve frenado por las lesiones. La pasada temporada, cuando empezaba a asomarse al primer equipo, una lesión de hombro ya interrumpió su progresión. Este curso, cuando volvía a sentirse fuerte y diferencial para Juliano Belletti, llega un nuevo golpe. Una vez más, el talento tendrá que esperar a que el cuerpo le dé tregua.