Dani Rodríguez recae de su lesión y estará entre tres y cinco semanas de baja

Malas noticias para el Barça Atlètic y para Dani Rodríguez. Según ha podido saber SPORT, el futbolista vasco ha recaído de la lesión que arrastraba cuando ya afrontaba el tramo final de su recuperación. El jugador llevaba días trabajando sobre el césped, acumulando cada vez mejores sensaciones y acercándose poco a poco a la dinámica de grupo. Todo apuntaba a que su regreso estaba próximo, pero el contratiempo sufrido obliga ahora a frenar de nuevo en seco.

La recaída supone un golpe importante tanto para el futbolista como para el club. Dani Rodríguez estará entre tres y cinco semanas más de baja. El atacante ya había empezado a incrementar las cargas de trabajo y se encontraba muy cerca de poder entrenar junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, las molestias han reaparecido y los servicios médicos han optado por actuar con cautela para evitar riesgos mayores.

El Barça Atlètic ya no está en competición después de haber terminado la Liga en el grupo 3 de la Segunda RFEF fuera de las plazas del play-off de ascenso. Pero el filial sigue entrenándose en el día a día hasta que finalice la temporada, también para cubrir las necesidades que se consideren desde el primer equipo.

Malestar con el cuerpo técnico

En el entorno del filial azulgrana existe cierto malestar con la gestión de las lesiones durante esta temporada. Son varios los futbolistas que han sufrido problemas físicos similares, especialmente en la misma zona muscular, algo que no ha pasado desapercibido dentro del vestuario. De hecho, algunos jugadores han optado en los últimos meses por complementar sus recuperaciones con preparadores físicos y especialistas externos al club en busca de otras metodologías y un seguimiento más personalizado.

La recaída de Dani Rodríguez ha vuelto a poner el foco sobre esta situación. El vasco ya se encontraba en la recta final de su recuperación, trabajando sobre el césped y cada vez más cerca de regresar con el grupo, cuando sufrió este nuevo contratiempo. Todo ello ha generado cierta frustración entre varios futbolistas, que consideran que las lesiones han condicionado en exceso la temporada del filial.