El Barça traspasará a otra joya de la cantera

Otro más. El Barça está cerca de llegar a un acuerdo para traspasar al canterano Dani Rodríguez con opción de recompra. El Valencia estaba muy interesado en la cesión del extremo blaugrana, pero ahora todo indica que se iría al Celta, club que habría pujado por él en los últimos días. Dani Rodríguez llegó a debutar con el primer equipo el curso pasado ante el Valladolid y acabó lesionado en la clavícula. No deseaba jugar en el Barça Atlètic por lo que su entorno buscaba destino y seguirá su carrera en Primera División.

Dani Rodríguez, representado por Pini Zahavi, llegó al Barça en la temporada 2020-21, procedente de la Real Sociedad y en el último curso se hizo un hueco en el filial anotando tres goles y convirtiéndose en un futbolista importante en el equipo. Sus actuaciones le llevaron a entrar en dinámica de primer equipo hasta que Flick le hizo debutar aunque la lesión en el hombro hizo parar su proyección y no fue a la pretemporada con el primer equipo.

En las últimas semanas varios equipos se habían puesto en contacto con él para intentar su contratación. Valencia y Rayo Vallecano preguntaron por su cesión, pero al Barça siempre le ha interesado más una venta y todo indica que el Celta será finalmente su nuevo destino. El club blaugrana, como hace habitualmente en estos casos, se guardará una recompra para las próximas temporadas en función del rendimiento.

Dani Rodríguez tenía muy complicado el acceso al primer equipo tras los fichajes de Rashford y Bardhji, futbolistas que llegan para tener muchos minutos, principalmente el inglés. El canterano no deseaba jugar en Segunda RFEF y tenía mucho mercado por lo que jugará en Primera División a la espera de continuar progresando. En los últimos días ya había recibido el alta médica parcial para comenzar a realizar trabajo con sus compañeros del Barça Atlètic, por lo que pronto volverá a los terrenos de juego.

Se trata de un extremo con llegada y buen pase. Se asocia muy bien con sus compañeros y su estilo casaba perfectamente con el juego blaugrana. Su salida dejará dinero en caja y ayudará en las inscripciones. Una recaudación más en un verano muy movido en las salidas.