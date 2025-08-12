Dani Rodríguez, futuro abierto

Meses complicados para Dani Rodríguez después de la lesión de hombro que se produjo el pasado mes de mayo ante el Valladolid. En el día de su debut oficial con el primer equipo del Barça, el extremo vasco dejó muy buenas sensaciones pero en el minuto 40 se lastimó el hombro en un forcejeo.

El destino fue cruel cuando empezaba a contar y a estar en la ‘esfera’ de Hansi Flick. Tras la operación, al atacante le esperaban tres meses de larga y costosa recuperación. Ha tenido que sacrificar parte de sus vacaciones para volver. Y ayer se ejercitó ya con la plantilla del Barça Atlètic. Aún le quedan un par de semanas para estar al 100%, pero ha olvidado ya lo peo. Flick ha seguido de cerca su evolución este tiempo.

DEL AGRADO DE FLICK

Es un perfil que gusta, un extremo encarador y descarado. Flick ya le había comunicado en su momento que iba a sumar en la pretemporada y casi con toda seguridad habrá viajado a la gira asiática también. Hansi lo vio hecho para ser titular en todo un partido de Liga con el campeonato en juego, una muestra clara de su confianza. Pero la lesión lo truncó todo.

Jan Virgili, Toni, Guille y Dani Rodríguez en el primer día de la pretemporada / FCB

El problema es el ‘overbooking’ que hay en el primer plantel. Por ahora, Bardghji parece por delante en esa función de doblar la posición de Lamine. El deseo del Barça y el staff sería que siguiese en el filial y esperase su oportunidad, pero, a priori, la intención del chico no pasaría por jugar en Segunda RFEF. Acabados de cumplir los 20 años, Dani cuenta con ofertas de Segunda A y del extranjero. La relación con su agente, Pini Zahavi, es muy fluida y las próximas semanas serán clave.