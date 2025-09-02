Dani Rodríguez, 'el fichaje', del Barça Atlètic: ¿Cómo queda el filial tras cerrarse el mercado?

Juliano Belletti ha vivido un verano intenso. El brasileño ha podido comprobar en primera persona la naturaleza inestable del filial, un equipo expuesto a las necesidades del primer equipo. El brasileño no ha podido probar el que sería su once ideal, ya que futbolistas como Toni, Guille, Dro, Jofre o Kochen han estado con Flick.

Además, ha tenido que trabajar sin saber si perdería a última hora a futbolistas tan diferenciales como Jan Virgili (19) o Dani Rodríguez (20 años). Al final, el primero se ha marchado traspasado al Mallorca, mientras que Dani no se mueve y será 'el gran fichaje' del fiial cuando reciba el alta médica. El extremo se lesionó en su primera titularidad con Flick ante el Valladolid la temporada pasada y desde entonces se ha estado recuperando de una lesión en el hombro.

La base del Juvenil A

Nadie duda de que, si está sano, será la gran referencia de un filial que tendrá como base el Juvenil A de la temporada pasada que logró el triplete a las órdenes de Belletti. Está será la ventaja del técnico, poder contar con parte de la base de un equipo que jugaba de memoria. Futbolistas como Jofre (18 años), Cuenca (18), Juan Hernández (18), Quim Junyent (18), Pedro Rodríguez (17), Ibrahim Diarra (18), Fariñas (19), Tommy (18) o Gistau (17) tendrán un peso importante.

Diarra celebró dos goles en la final de la Youth / FCB

A todos ellos, hay que añadir a jugadoires que la temporada pasada ya fueron importantes en el filial como Cortés, Olmedo, Guille o Toni, además de proyectos tan interesantes como Dro o Nomoko, que fueron claves en el juvenil B el curso pasado.

Una de las grandes novedades ha sido el fichaje de Roger Martínez, centrocampista de 21 años procedente del Espanyol y que ya jugó tres temporadas en la cantera del Barça. El futbolista no empezó con buen pie y se lesionó a principios de agosto en uno de sus primeros encuentros de la pretemporada. El comunicado apuntó a que estaría entre 8 y 10 semanas de baja.

El club también ha apostado por renovar la cesión del joven extremo ghanés Abdul Aziz Issah, que ha sido titular en los dos últimos encuentros de pretemporada. Su papel a día de hoy sigue siendo una incógnita a diferencia del extremo Ureña, que la temporada pasada fue importante hasta que se lesionó. Los que ya no están en la plantilla, además de Jan Virgili, son Dacosta, Trilli, Yako, Astralaga, Godoy, Noah Darvich y Sergi Domínguez.

Dro, en la gira asiática / Valentí Enrich / SPO

En el último día del mercado de fichajes, el Barça ha anunciado el fichaje del portero Emilio Bernad. El guardameta castellonense ha firmado por una temporada, hasta el 30 de junio de 2026, después de rescindir contrato con el CD Teruel y de haber estado las dos últimas temporadas en Segunda División con el Racing Ferrol.

Belletti tendrá una plantilla muy joven para competir en Segunda RFEF. El gran reto del brasileño será lograr que la calidad de sus futbolistas se imponga en una categoría poco amable para el talento puro.

Altas y bajas

Altas: Rogert Martínez (Espanyol), Aldar Aziz (se renueva la cesión), Eldar Taghizada (regresa de su cesión al Tudelano).

Bajas: Jan Virgili (Mallorca), Trilli (Valladolid), Yaakobishvili (Andorra), Astralaga (Granada), Godoy (Estrela de Amadora), Darvich (Stuttgart), Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).

Previsiones

Jugadores a seguir: Dani Rodríguez, Dro, Toni, Guille, Jofre, Quim Juyent y Cortés.

El tapado: Òscar Gistau (17 años). En el club lo tenían por el delantero centro con más potencial de La Masia antes de sufrir una lesión muscular importante la temporada pasada.

La gran incógnita: Ibrahim Diarra. Su impacto en el Juvenil A en la recta final de la temporada pasada hace pensar en algo grande, pero habrá que ver cómo se adapta al filial. El malinense se lesionó cuando estaba haciendo la pretmporada con Flick y está en la recta final de su recuperación.