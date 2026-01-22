Dani Rodriguez, en conversaciones avanzadas con el Dinamo de Zagreb

Siguen los movimientos en este mercado de invierno especialmente intenso para el Barça Atlètic. Según ha podido saber SPORT, el Dinamo Zagreb está conversaciones avanzadas con Dani Rodríguez para conseguir su cesión hasta final de temporada. Las partes llevan días negociando y, aunque a día de hoy aún no existe acuerdo, el futbolista ve con buenos ojos marcharse cedido al conjunto croata hasta final de temporada. El extremo del filial azulgrana es una pieza importante para Juliano Belletti y lo demuestran los números. Ha disputado 17 de los 19 partidos posibles hasta la fecha, con un balance de 3 goles y 5 asistencias.

El futbolista, natural de Astigarraga, ha rendido a un nivel alto y ha dejado claro que la Primera Federación empieza a quedársele pequeña. Su rendimiento ha llamado la atención desde hace tiempo y no es la primera vez que recibe propuestas. En el pasado ya tuvo opciones para salir cedido a clubes de nivel como el Valencia CF, aunque siempre priorizó seguir creciendo en Barcelona. Ahora, aunque la decisión final la tiene el futbolista, todo parece indicar que el extremo vasco podría abandonar el conjunto azulgrana antes del cierre del mercado de fichajes. El hecho que el equipo de Mario Kovačević juegue la Europa League fue clave para empezar a negociar.

Convocado con el primer equipo

En las últimas horas volvió a quedar claro que el club confía en su progresión. Dani fue convocado con el primer equipo para viajar a Praga, un gesto que confirma que su evolución está bien valorada. De hecho, Hansi Flick ya le llegó a dar minutos con el primer equipo en Valladolid el pasado 3 de mayo de 2025 en el José Zorrilla en un partido en el que el futbolista salió lesionado al sufrir en la primera mitad una grave luxación en el hombro que requirió cirugía lo mantuvo alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses.

Más alla de eso, su posición natural es la de extremo derecho, una zona muy poblada en el primer equipo con futbolistas como Lamine Yamal o Roony Bardghji, una incorporación llegada desde fuera que refuerza aún más esa demarcación y reduce el espacio inmediato para el canterano.

Pese a contar con varias propuestas, la opción del Dinamo Zagreb es una de las que más ha convencido al jugador. El club croata destaca por su trabajo con jóvenes y por ofrecerles continuidad y confianza. La operación se plantea como una cesión hasta final de temporada con opción de compra, una fórmula que permitiría a Dani seguir creciendo sin perder el vínculo con el Barça.