Dani Rodríguez cae de nuevo lesionado y hace saltar las alarmas

Otra vez las malditas lesiones vuelven a aparecer en el camino de Dani Rodríguez. El joven extremo, que estaba recuperando las mejores sensaciones en el Barça Atlètic, precisamente después de pasar por más percances físicos, ha vuelto a caer lesionado en el duelo frente al Barbastro y ha tenido que ser sustituido por Òscar Gistau.

Otra vez con problemas, aunque esta vez apuntan a ser más importantes. Al menos eso se desprende de las imágenes con las que Dani abandonó el Estadi Johan Cruyff. El canterano tuvo que salir del verde en camilla, dejando muy preocupados al resto de sus compañeros, que rápidamente llamaron a las asistencias cuando se percataron de lo sucedido.

Y es que la lesión se produjo, como casi todas las importantes, en una acción en solitario. Dani Rodríguez, encarador nato, se fue a por su defensor en el costado diestro del ataque azulgrana, pero al intentar el quiebro notó un fuerte dolor en su muslo derecho y rápidamente se echó al suelo. Sabe lo que son las lesiones puesto que ha tenido demasiadas ya en su carrera deportiva. Sus manos en el rostro y la cara de preocupación de los compañeros daban a entender que la rotura era importante.

Otra vez las lesiones

Ahora, a la espera de que se produzcan las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión y la zona concreta donde se ha producido, Dani Rodríguez parece que tendrá que estar unas semanas o incluso meses en el dique seco. Malas noticias para un jugador al que los percances físicos no le han dejado terminar de explotar del todo. Asomaba la cabeza por el primer equipo y se produjo aquella lesión de hombro en el duelo ante el Valladolid la temporada pasada.

Y ahora, después de superar también molestias que le han impedido tener regularidad, aparece de nuevo la mala suerte para boicotear la buena dinámica que llevaba arrastrando. Veremos finalmente de qué lesión se trata y cuántos partidos se volvería a perder con el filial azulgrana. Poca fortuna para un jugador que esta temporada tenía que ser muy diferencial para Juliano Belletti en la Segunda Federación.