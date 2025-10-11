Dani Olmo ya está en Barcelona y es duda para el clásico

Dani Olmo ya ha aterrizado en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat después de abandonar prematuramente la concentración con la selección española durante este segundo parón internacional. El futbolista egarense, que apuntaba a titular para Luis de la Fuente con las bajas de España en la delantera, ha vuelto a la capital catalana para realizarse las pertinentes pruebas médicas y se perderá los dos partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Georgia (sábado) y Bulgaria (martes), sumándose a las bajas de Lamine Yamal y Nico Williams en el frente de ataque de la selección.

En la rueda de prensa de Luis de la Fuente, el seleccionador español confirmó el percance físico del mediapunta: "Dani vino con cansancio y alguna molestia, ha entreado 15 minutos y han ido a hacerle unas pruebas". Unas molestias y fatiga muscular que en el caso de Huijsen fueron suficientes para enviarlo de vuelta a su club, el Real Madrid.

Las primeras exploraciones apuntan a que el tiempo de baja del blaugrana podría oscilar entre las tres y las cuatro semanas, por lo que su presencia en el clásico contra el Real Madrid del domingo 26 de octubre (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu no está garantizada. "No lo sé", respondía el futbolista al ser preguntado si podrá estar disponible para el primer clásico de la temporada.

Comunicado oficial de la RFEF

Las pruebas en las instalaciones de Las Rozas, finalmente, confirmaron la lesión en el gemelo del mediapunta. Así lo ha informado la RFEF en su comunicado:

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda.

Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se la diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana"