Dani Olmo vuelve a reinventarse

No es su posición favorita porque lleva toda la vida jugando cerca del área, que es donde su talento se expresa mejor, pero Dani Olmo volvió a echar mano de su versatilidad para adaptarse a un nuevo rol sobre el césped. Casadó se lesionó durante el calentamiento en Balaídos y Flick se acercó a él, ya en el banquillo, para explicarle que debía salir y que debía jugar junto a De Jong para hacer el papel que habitualmente ejerce Pedri. Lo cierto es que no solo cumplió, sino que completó un gran partido hasta que fue sustituido en el minuto 86, con el partido prácticamente acabado.

Sus estadísticas confirman las sensaciones: tres oportunidades creadas, 93 intervenciones, cuando su media es de 50 por partido, seis recuperaciones y tres disparos, además del 50% de duelos ganados y tres faltas recibidas, el que más de su equipo. Son números que podría haber firmado Pedri. Las valoraciones que se han hecho del partido de Dani Olmo como mediocentro ante el Celta son todas positivas.

Olmo, Lewandowski y Lamine Yamal, en el Celta - Barça / VALENTÍ ENRICH

Flick consideró que su perfil era el que mejor se adaptaba a las necesidades del equipo mientras considere que Marc Bernal aún no está listo para noventa minutos en un campo tan exigente como Balaídos. Y el cetrocampista aceptó el reto con solvencia demostrando que está preparado para ayudar al equipo en lo que sea necesario. Todo apunta a que no será la última vez que deba hacerlo.

Olmo afrontará ahora dos partidos con la selección española de la fase de clasificación para el Mundial, ante Georgia y Turquía, antes de regresar de nuevo a la disciplina blaugrana. El próximo compromiso del Barça será ante el Athletic el sábado 22 de noviembre y Flick no podrá contar con De Jong tras ver la cartulina roja ante el Celta. Deberá cumplir un partido de sanción. Pedri, por su parte, sigue su proceso de recuperación y aún no estará listo para medirse a los de Ernesto Valverde. La incógnita, aunque todo apunta a que sí estará en condiciones, es Casadó.

Versatilidad 'made in Èric'

En cualquier escenario, la presencia de Dani Olmo en el doble pivote, como jugador más avanzado, parece garantizada. Para el de Terrassa supone un reto y lo acepta sin condiciones. Pese a que se trata de una zona nueva con responsabilidades distintas a las que está acostumbrado. En el fútbol base blaugrana jugaba como delantero centro, posición que, con el paso de los años, fue dejando para situarse como extremo, papel que ejercía de forma muy habitual con la selección española.

Dani Olmo, en Sevilla / Dani Barbeito

Donde más explota sus virtudes es cerca del área, como mediapunta, porque tiene gol y un último pase letal, muchísima llegada, aunque su capacidad para combinar y asociarse en espacios reducidos le permite también rendir a un gran nivel en cualquier zona del ataque. De hecho, Flick lo ha usado como extremo, como delantero centro y como mediapunta. Ahora también lo hará en el doble pivote. Por lo menos mientras no recupere efectivos, pero ante el Celta demostró que es, como Èric Garcia, uno de los futbolistas más versátiles de la plantilla.