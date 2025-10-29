Dani Olmo vuelve a los entrenamientos

El Barça puede tener en breve buenas noticias. Dani Olmo ya se ha vestido de corto para trabajar con los recuperadores del club sobre el terreno de juego. Su lesión en el sóleo ha evolucionado de forma positiva y el futbolista ha probado sus primeras sensaciones ya en el verde de la Ciutat Esportiva.

Dani Olmo se lesionó con la selección española antes del partido frente a Georgia en Elche. El jugador tenía molestias en el gemelo, que se agravaron durante la concentración.

Olmo ha trabajado a destajo para poder regresar cuanto antes posible y así ayudar al equipo en los próximos encuentros. La semana limpia permite acabar de recuperarse con tranquilidad pensando en el Elche, Brujas y Celta, los tres compromisos que restan antes del siguiente parón.

El Barça se libra de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey al ser uno de los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España de Arabia, junto al Real Madrid, Atético de Madrid y Athletic Club.

Quién se quedó en el gimnasio fue Pedri. El tinerfeño está sancionado contra el Elche, por lo que ha bajado la exigencia de los entrenamientos ya con la mente puesta en el próximo partido de Champions del 5 de noviembre en Brujas.

La enfermería poco a poco se empieza a vaciar con Robert Lewandowski también mejorando día a día, mientras sigue lesionado Christensen, al igual que Raphinha, además de los intervenidos Gavi, Ter Stegen y Joan Garcia.