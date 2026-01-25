Dani Olmo no ha vuelto porque nunca se fue. Simplemente, estaba en ‘modo pausa’. Es lo que tienen las lesiones, que obligan a parar y, cuando esto ocurre con un futbolista de la talla del egarense, siempre se le echa de menos. Cada gol que marca nos retrotrae a ese verano en el que había quien dudaba entre él y Nico Williams, el que dio el sí, pero luego dijo no porque su agente lo que quería era más pasta. Volvió a ocurrir un año más tarde y lo cierto es que para el representante fue un win-win. No tanto para su representado, pero bueno, esa es otra historia y aquí, en el Camp Nou, lo que importa es que quien triunfa es uno de la casa, que la cantera del Barça sigue siendo las más talentosa y prolífica del mundo. Ladran, luego cabalgan en lo más alto del camino.

Son ya seis goles en los últimos nueve partidos de Dani Olmo, una bestialidad para cualquier centrocampista que no se llame como él o como su compañero Fermín López. Hubo, en esa racha, cinco partidos que el que da la hora señalándose la muñeca, se perdió lesionado. Flick le está mimando y gestionando sus minutos con la precisión de un cirujano porque sabe que, a la hora de la verdad, le necesita fresco.

Siete y tres, números de '10'

Dani no había arrancado con puntería la temporada porque, en los primeros quince partidos, solo había anotado un gol. Ante el Getafe en la quinta jornada de Liga. La actual racha, de hecho, empieza el día del Alavés, cuando el Barça, en casa, gana por 3-1 con un doblete suyo. Desde entonces, esos seis goles en los últimos nueve encuentros, cifras que para un centrocampista son espectaculares y demuestran que sigue teniendo alma del delantero que fue durante su niñez. En toda la temporada ha sido capaz de celebrar siete tantos y, además, dar tres asistencias, la última de ellas precisamente ante el Oviedo, ese exterior al que hoy en día se le conoce como delicioso que impactó en la acrobacia de Lamine Yamal. Los genios se entienden.

Dani Olmo celebró con un gol anulado por fuera de juego / Joan Monfort/AP

Flick, consciente de lo que hay con Olmo, tras el gol y la asistencia, dijo que basta, que cada futbolista necesita el descanso que necesita y que hay que medir los esfuerzos. A falta de quince minutos para el final, el egarense se marchó a la ducha. También lo hizo Raphinha. De hecho, Fermín también descansó de inicio. Esto va de plantillas, de equipo, no de jugadores individuales. Y Hansi no solo está logrando que todos se sientan importantes, sino que todos son imprescindibles y suman aquello del 2+2 no son cuatro, sino cinco.