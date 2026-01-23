Dani Olmo vale por cinco: Flick lo puede alinear de todo en ataque

Dani Olmo es el 'Eric del ataque'. Si el de Martorell puede jugar de central, lateral y mediocentro, el egarense puede actuar a un alto nivel en las demarcaciones de interior, mediapunta, extremo y falso '9'.

Olmo es un mediapunta que si Flick desea utilizarlo en otras demarcaciones no rebaja su excelente nivel.

Dani Olmo y Fermín / Joan Monfort

Las lesiones son el único handicap para un futbolista tércnico, generoso, goleador y trabajador. Un futbolista de clase mundial que además no se le caen los anillos para ser un comodín. Un crack polifuncional al que Flick puede utilizar de medio campo para arriba en cualquier demarcación.

De '10, como '6' en las bandas de '7' o '11' e incluso de falso '9' Olmo sigue siendo Olmo, un futbolista que vale por cinco.

MEDIAPUNTA

Es su demarcación natural. Los argentinos le llaman enganche, en Brasil se habla de la demarcación del '10' , en Italia se habla del 'trequartista'. Todas las denominaciones le encajan a Dani Olmo que es un futbolista con la clase de un centrocampista creador y el instinto de un delantero rematador.

Jugando entre líneas, el egarense puede entrar en acción con el balón y a su vez estar cerca de la portería rival. En el esquema de Flick en esta posición tiene dos centrocampistas por detrás y tres delanteros por delante.

Olmo es un delantero tan ágil como explosivo / Valentí Enrich

En toda su carrera ha jugado 186 partidos en esta demarcación logrando anotar 51 goles a los que hay que sumar 34 asistencias.

En el Barça Fermín es su principal competencia para ejercer de '10' aunque a Flick también le gusta situar a Raphinha en esta demarcación.

INTERIOR

Olmo es más delantero que centrocampista y rinde mejor cuando tiene posibilidades de pisar el área pero su clase es tan inmensa que sabe ejercer de interior sin problemas. El Barça dispone de 'overbooking' de centrocampistas por lo que es poco habitual que Olmo tenga que retrasar su demarcación natural.

Con la lesión de Pedri, Flick podría repetir lo que probó en Praga situando a Olmo como un '8' creador y llegador. Su lectura de juego es tan inteligente y la toma de decisiones es tan acertada que Olmo es capaz de pasar de mediapunta a interior sin perder chispa ni un rendimiento óptimo.

Olmo golazo de Olmo fue decisivo / Dani Barbeito

Actuar como centrocampista puro es la demarcación menos habitual desde quer Olmo es profesional.

Si en la cantera era siempre un atacante puro en sus etapas en Croacia, Alemania y con el barça solo ha ejercido de interior de inicio en 13 partidos en los que ha servido 3 goles y ha anotado tres tantos más.

FALSO '9'

Cuando Dani Olmo ha ejercido de falso '9', el Barça ha ganado fluidez y superioridad en el centro del campo sin perder 'punch' arriba.

Flick prefiere alinear de delantero centro a un ariete puro pero en alguna ocasión ha optado por este perfil que puede interpretar a las mil maravillas Olmo.

En el fútbol base del barça Dani Olmo jugó dos temporadas como delantero centro nato. Cuando fue fichado del espanyol, Olmo era un '9' puro pero tras su etapa alevín se tuvo que reciclar como extremo a causa de la llegada del coreano Lee.

Olmo y Lenglet en un Barça-Atlético / Valentí Enrich

Dani Olmo es un jugador que se mueve con tanta precisión en espacios reducidos que si le sitúan de '9' es letal para la portería rival.

En su etapa como profesional se le contabilizan trece partidos jugando como delantero centro con tres asistencias y una diana anotada.

EXTREMO IZQUIERDO

Cuando el Barça lo fichó del Leipzig, la posición de Olmo en la que jugaba de manera más habitual era la de '11. De hecho las dos opciones del Barça para reforzarse en la demarcación de extremo izquierdo eran Nico Williams y el jugador de Terrassa. Curiosamente en su regreso al Barça, Olmo está jugando en muy pocas ocasiones en esta demarcación.

De '11' Olmo ofrece regate hacia dentro y capacidad para chutar en su mejor perfil. Raphinha y Rashford son los dos especialistas en esta demarcación pero si Flick lo necesita allí también cumple ya que en los esquemas del alemán al extremo izquierdo se le pide que se vaya por dentro para dejar que suba Alejandro Balde.

Dani Olmo celebra un gol / EFE

En su carrera profesional, Olmo ha jugado 52 partidos como '11' anotando 15 goles y sumando 15 asistencias. En la selección española es una posición en la que ha jugado con asiduidad.

EXTREMO DERECHO

Cuando Lee llegó al Barça y Olmo perdió en el Infantil A blaugrana su condición de '9' titular, el de Terrassa siguió siendo un fijo pero ya no en el eje ofensivo sino como extremo derecho. en aquel momento exhibía su clase para regatear y servir centros precisos.

En su etapa de jugador del primer equipo del Barça, la de '7' es la demarcación en la que menos le hemos visto. Olmo no es un futbolista extremadamente rápido por lo que si juega abierto en su banda natural sufre para desequilibrar.

Noticias relacionadas

Olmo y Flick se abrazan / Valentí Enrich

En su etapa como profesional, Dani Olmo ha ejercido de extremo derecho en 42 ocasiones con 6 goles y 13 asistencias en su haber.