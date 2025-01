Dani Olmo sufre desgaste emocional

Dani Olmo no ha viajado a Lisboa. El club anunció a través de un comunicado que "tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha", que "es baja para el próximo partido" y que "la vuelta a la dinámica con el equipo vendrá determinada en función de su evolución". No es habitual que se realice un comunicado médico por un problema así porque, en ningún caso, puede considerarse una lesión, pero así ha sido para evitar especulaciones e interpretaciones interesadas.

Y eso no significa que por lo que pasó, está pasando y aún no ha acabado de pasar Dani Olmo sea fácil de llevar. De hecho, según explican desde su entorno, el estrés provocado por esta situación ha sido un factor clave para que su musculatura haya sufrido un desgaste que no necesitaba. Esta sobrecarga es consecuencia directa del asunto de la licencia federativa.

El futbolista lo ha pasado muy mal. Lo ha llevado tan bien como ha podido y nunca ha puesto una mala cara. Sabe dónde está y lo que le ha costado regresar al club de su vida, pero eso no significa que lo ocurrido desde que firmó y tuvo que perderse las dos primeras jornadas de Liga no le pasen factura. El jugador lo ha pasado muy mal y nos cuentan que en algunos entrenamientos se le veía cabizbajo, triste y afectado.

Pedri, Fermín, Gavi y Dani Olmo, centrocampistas del Barça / VALENTÍ ENRICH

Olmo se conoce muy bien y, pese a las ganas de ayudar al equipo en Lisboa, entiende que arriesgarse a una lesión importante no tiene ningún sentido. Así, no jugará en Lisboa e incluso lo tiene difícil ante el Valencia, así que lo normal es que volviera a estar disponible ante el Atalanta en la última jornada de la Fase Liga de la Champions.

De todas formas, tras jugar ante el Getafe no sintió ningún pinchazo ni tampoco un tirón. Simplemente, cuando llegó al vestuario tenía esa zona como una roca y, al día siguiente, cuando fue examinado por los servicios médicos, pudo comprobar que sufría una sobrecarga.

Conversación con Flick

La relación con Flick es muy buena, muy directa y sincera, así que no hubo problemas para comentar antes del encuentro ante el Atlético que llevaba varios partidos sin estar a su nivel. En esa charla, Hansi le dijo que no sería titular, pero también le dejó claro que para él era indiscutible y que le necesitaba al cien por cien. Por eso le animó a trabajar para alcanzar su rendimiento óptimo porque el equipo le necesita para optar a grandes cosas.