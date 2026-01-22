Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Olmo sigue necesitando muy poco para ser diferencial

El centrocampista, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 60, apenas necesitó dos minutos para marcar el gol del desempate y dar tranquilidad al equipo azulgrana

Dani Olmo celebra con sus compañeros el tercer gol del Barça en Praga

Dani Olmo celebra con sus compañeros el tercer gol del Barça en Praga / Dani Barbeito

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Dani Olmo salió desde el banquillo en el minuto 60, tras la lesión de Pedri, y su impacto fue inmediato. Apenas dos minutos después anotó el 2-3 con un auténtico golazo que desequilibró la balanza y cambió el desarrollo del partido. Su entrada dio vitalidad y claridad a un Barça al que, pese a evidenciarse notablemente su superioridad, le estaba costando generar ocasiones y llegar con verdadera eficacia a la portería del guardameta del conjunto checo.

El de Terrassa aportó ritmo y movilidad entre líneas en un tramo del encuentro marcado por la imprecisión ofensiva. Tras regresar de la lesión en el hombro que le mantuvo algo más de un mes alejado de los terrenos de juego, el centrocampista está confirmando que tiene calidad sobrada para ser un futbolista importante en los planes de Hansi Flick para rendir en partidos importantes en los que el Barça se juega la vida. Más allá de su gol, su actuación vuelve a poner en valor el fondo de armario del Barça, capaz de recurrir en la segunda mitad a jugadores de talla mundial para elevar el nivel competitivo y modificar la dinámica del partido, incluso en un contexto de gran rendimiento de Fermín, autor anoche de un doblete.

"Desde luego, Fermín es muy bueno pero también Dani Olmo lo hizo cuando entró, marcó un gol importante e hizo un gran partido; dijo el técnico alemán tras el encuentro, mostrándose muy satisfecho con su actuación", dijo el técnico alemán tras el encuentro, mostrándose muy satisfecho con su actuación. El centrocampista tendrá, muy probablemente, minutos de calidad en los próximos encuentros a raíz de la lesión de Pedri. Además, Frenkie de Jong quedó apercibido anoche por acumulación, por lo que no estará en el Copenhague.

