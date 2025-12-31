Dani Olmo sigue al margen del grupo y Héctor Fort visita la Ciutat Esportiva a tres días del derbi

El Barça se ha entrenado este jueves por la mañana por última vez en 2025 antes de poner ya toda la atención en el partido del sábado en Cornellà. Hansi Flick sigue sin poder contar con Dani Olmo, que volvió a entrenarse solo de forma parcial y al margen del grupo. La idea, tal y como contamos ayer en SPORT, es que el futbolista se vaya incorporando a los entrenamientos de manera progresiva con la intención de entrar en la convocatoria. Si el contexto del partido requiere de su entrada, el futbolista de Terrassa podría llegar a tener minutos en la segunda mitad.

Al mismo tiempo que comenzaba la sesión, quien también acudió a la Ciutat Esportiva fue Héctor Fort, futbolista cedido hasta final de temporada en el Elche. El defensa, que estaba firmando una gran temporada, acudió a ser supervisado por los servicios médicos tras ser intervenido quirúrgicamente esta semana en Barcelona. El joven futbolista sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo ante el Rayo Vallecano que le impedirá volver al césped tras el parón navideño.

Centrados en el Espanyol

Pese a ser fin de año, el Barça no descansa. El equipo volverá a entrenarse mañana por la tarde y el viernes a las 11.00 para seguir preparando un derbi que se espera intenso por el regreso de Joan Garcia a Cornellà. En el vestuario, todos los jugadores ya están advertidos del gran momento por el que pasa el equipo de Manolo González y se está preparando el partido de manera especial en la fase táctica y el balón parado.