Dani Olmo: segundas temporadas siempre fueron mejores

Hace poco más de un año, cuando la mayor parte de la afición barcelonista clamaba por el fichaje de Nico Williams, Deco priorizó la incorporación de Dani Olmo. Lo mismo hizo el futbolista, que rechazó otras ofertas potentes y se arriesgó a no ser inscrito, aunque su situación se acabó resolviendo favorablemente. El egarense devolvió toda la confianza que el Club y Hansi Flick depositaron en él en el terreno de juego y se acopló al equipo a las mil maravillas.

En su primera temporada como jugador del Barça se convirtió en titular en la mediapunta, demostró su polivalencia actuando también como falso nueve y logró sacar todo su talento. A nivel colectivo, tan solo se resistió la Champions League, e individualmente, firmó 12 goles y seis asistencias en 1.932 minutos jugados. Además, fue clave para la consecución del título de Liga gracias a ocho puntos salidos de sus botas: dos ante el Rayo en su debut como azulgrana, dos frente al Espanyol en Montjuïc, dos más en el 0-1 ante Las Palmas y otros dos con el solitario gol ante el Mallorca en la jornada 33.

La única piedra en el camino para el centrocampista de Terrassa fueron las sucesivas lesiones, que le impidieron gozar de una continuidad prolongada en el once. No obstante, superados todos sus problemas físicos, ahora aspira a mejorar sus registros del curso anterior y a tener todavía más protagonismo. De hecho, Dani Olmo se caracteriza por brillar más en las segundas temporadas; así lo reflejan las cifras en sus anteriores clubes.

En el año de su debut con su primer equipo, el Dinamo Zagreb, firmó nueve goles, mientras que en la temporada 2018/19 su aportación en el conjunto croata creció hasta 12 dianas y tres asistencias. Lo mismo ocurrió en su paso por la Bundesliga. En su primera campaña como jugador del RB Leipzig tan solo marcó cinco tantos y dio un pase de gol, aunque se incorporó al equipo alemán en el mercado de invierno de 2020. De todos modos, sus registros volvieron a ascender en el año siguiente con siete goles y 11 asistencias.