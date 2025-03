Dani Olmo se reivindica en el mejor momento

Arranca un marzo frenético para el FC Barcelona y Hansi Flick optó por agitar el árbol en el primero de los seis encuentros que disputará el club blaugrana este mes, con cuatro partidos de LaLiga y dos más de la Champions League. Hasta tres jugadores que no forman parte del teórico once titular de los últimos partidos saltaron de inicio: Gerard Martín, Marc Casadó y Dani Olmo. Nos centraremos en el rendimiento de este último frente a la Real Sociedad.

En la sala de máquinas solo hay un futbolista inamovible: Pedri. En la base de la jugada comenzó Casadó, aunque desde que el calendario dejó atrás el 2024, Frenkie de Jong le pasó por delante. En la tercera altura, Gavi parecía haberse hecho con un puesto, pero ahora ya no hay nada decidido. Ahora bien, en un tramo de la temporada donde los equipos se juegan 'les garrofes', es imprescindible tener a todo el equipo enchufado y Dani Olmo nunca ha llegado a desconectarse.

No obstante, el futbolista egarense no había encadenado dos titularidades en los 15 partidos que el Barça ha disputado en lo que llevamos de 2025. Esta temporada suma 1.144 minutos repartidos en 23 encuentros (once de los cuales como titulares). Es el 12º jugador más utilizado por Hansi Flick y si el técnico alemán le da la titularidad en Lisboa contra el Benfica y frente a Osasuna en la capital catalana, igualará su mejor racha de titularidades (4).

Ocasión aprovechada

Olmo ya comenzó en el once inicial en el último partido, el de la ida de las semifinales de la Copa ante el Atlético de Madrid en Montjuïc (4-4). No fue el jugador más acertado del cuadro culé y dejó su puesto para Gavi en el minuto 68 con 3-2 en el marcador. Flick, no obstante, ha vuelta a darle un voto de confianza al '20' del Barça que lo ha amarrado con fuerza para demostrar su valía sobre el verde.

La victoria de los culés contra la Real Sociedad lleva, sin ningún tipo de dudas, su firma. Llevábamos un cuarto de hora de partido cuando provocó la tarjeta roja directa para Aritz Elustondo, cuando encaraba solo la portería de Remiro y el central de la Real Sociedad le derribó en su incursión. El partido se ponía de cara para los catalanes que, pocos minutos, después, ya inauguraba el marcador.

Cuarto MVP de la temporada

La jugada nació desde las botas de Lamine Yamal, se la cedió a Olmo y, con el rabillo del ojo, vio como esperaba Gerard Martín por el carril zurdo desde segunda línea para que rematase el balón al fondo de la portería y se estrenase como goleador con el primer equipo. Cuatro minutos después, Dani probó suerte desde la frontal con un disparo potente que tocó en la pierna de Casadó, desvió la trayectoria del balón y supuso el 2-0. El canterano, también, sumaba su primer tanto como profesional con el Barça.

En el minuto 78 dejó su puesto en el terreno de juego para que lo ocupase Fermín López. Lo hizo con un 92% de precisión en sus pases y permitiendo a los blaugranas que encarrilasen el triunfo con comodidad. Fue escogido MVP del partido por cuarta vez esta temporada y se mantiene como el cuarto futbolista del Barça que más veces ha sido escogido como el mejor jugador de un partido, empatado con Pedri. Tan solo le superan Lamine Yamal y Raphinha (8) y Lewandowski (5).