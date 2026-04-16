Dani Olmo y su refugio fuera del fútbol

Dani Olmo fue uno de los jugadores que dieron la cara tras caer eliminado ante el Atlético de Madrid. Con su habitual discurso sincero y autocrítico reconoció que el equipo no cumplió el objetivo. El centrocampista de Terrassa no escondió su frustración e incluso dejó un mensaje claro en referencia al arbitraje de Clément Turpin: “Queríamos el pase, pero sabemos que teníamos que hacer mucho más. No nos van a regalar nada, casi que nos van a quitar”, aseguró, en unas palabras que describieron lo ocurrido sobre el césped.

Su presencia generó problemas al Atlético, al ser un delantero más difícil de detectar, y permitió también una dinámica con Fermín de intercambiar posiciones. Fue galardonado con el MVP del partido, aunque se fue decepcionando tras caer eliminado. A nivel anímico, sigue recuperándose de la caída en competiciones europeas. Sin embargo, este jueves ha publicado una recopilación de fotografías en el que muestra quién es esa persona que lo apoya en cada momento complicado: Laura Abla.

La mano derecha de Olmo

Hace unos años, en la travesía de Dani Olmo por Alemania, cuando militaba en el RB Leizpig, conoció al amor de su vida. Además de desplegar un gran fútbol, encontró la persona que lo ha acompañado hasta el día de hoy. Tras estar más de cuatro años en tierras alemanas, Olmo regresó a la Ciudad Condal junto a su pareja que le ha acompañado en esta aventura profesional.

La pareja del futbolista, Laura Abla, es influencer y modelo, donde en su cuenta de Instagram acumula más de 260 mil seguidores. El año pasado la joven hizo pública su relación en Internet y compartió varias imágenes demostrando el amor que tienen entre ambos. Abla es uno de los apoyos incondicionales del futbolista. Estuvo presente durante toda la Eurocopa en 2024 y saltó a la grada en la final para festejar el triunfo con los amigos y familiares del de Terrassa. La influencer estuvo muy orgullosa por el éxito de Olmo.

Sin embargo, la creadora de contenido estaba casaba, pero se divorció el 22 de diciembre del 2022. Abla explicó en su cuenta de TikTok que tenía una relación inestable y tóxica. No obstante, la influencer ha vuelto a encontrar el amor y parece que va a ser el definitivo. La relación va en viento y popa.

En su mejor momento

Este jueves, tras la eliminación en Champions, Olmo ha publicado un 'recap' junto a Laura, en el que muestran algunos momentos juntos a nivel personal. Desde su viaje a la costa italiana hasta planes más tranquilos como tardes de cine. A pesar del golpe anímico que supuso la eliminación, Olmo parece centrado en recuperar sensaciones tanto dentro como fuera del campo.

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El futbolista continúa trabajando para dejar atrás los recientes tropiezos, mientras encuentra estabilidad en su vida personal junto a Abla, quien se ha convertido en un pilar fundamental. La pareja atraviesa una etapa sólida y de crecimiento, reflejando que, incluso en los momentos más complicados de su carrera, el internacional español mantiene un equilibrio que le permite seguir adelante.