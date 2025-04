Dani Olmo, refuerzo para la Champions

El Barça viaja a Dortmund este lunes con el único objetivo de sellar la clasificación para las semifinales de la Champions tras el contundente 4-0 de la ida. Lo hará tras una sufrida y trabajada victoria en Leganés a la que contestó el Real Madrid con otro triunfo trabajado en Vitoria contra el Alavés. La diferencia entre ambos sigue siendo de cuatro puntos.

Los azulgranas viajarán a Alemania con una baja importante, la de Alejandro Balde, que sufrió el sábado un problema muscular y estará unas tres semanas de baja, pero también lo harán con una alta en la expedición que ilusiona. Dani Olmo, tras varios días entrenando con el grupo, recibió el domingo el alta médica y se suma al grupo que buscará el pase a semifinales.

Cayó lesionado el egarense en el partido contra Osasuna jugado tras el parón de selecciones. Marcó un gol aquel día pero sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha que ha hecho que se perdiera los últimos cinco partidos jugados por el Barça, los de Liga contra Girona, Betis y Leganés, la vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid y la ida de los cuartos de la Champions frente al Borussia Dortmund. Contra los alemanes podría tener minutos para ir ganando presencia en el equipo y ritmo para llegar al cien por cien a la final de Copa que los de Hansi Flick disputarán ante el Real Madrid el 26 de abril en el Estadio de La Cartuja.

Olmo se incorpora al entrenamiento de la plantilla azulgrana / FCB

Cero relajación

Con Dani Olmo, el entrenador alemán suma un nuevo jugador a un grupo que no viajará a Alemania relajado. Todo lo contrario. Es cierto que el contundente resultado del partido de ida hace pensar que el Barça tiene un pie y medio en las semifinales de la máxima competición continental, pero Flick es el primero en no darlo todo por hecho. Conoce perfectamente como se las gasta el Borussia Dortmund en su estadio, el Westfalenstadion, que presentará un lleno absoluto buscando una remontada imposible y no quiere que el conjunto que entrena su buen amigo Niko Kovac entré en ningún momento en la eliminatoria.

Flick será el encargado de hacer ver a sus jugadores que la clasificación no está hecha, aunque podría realizar algunos cambios en el once que considera más titular. Además del cambio obligado de Balde por Gerard Martín por la lesión del primero. También puede tener descanso Iñigo Martínez. Fue uno de los héroes del triunfo en Butarque con una acción defensiva espectacular evitando el empate de Munir en los últimos minutos, pero está amenazado de sanción. Una amarilla haría que se perdiese la ida de las semifinales, así que es posible que descanse y pase ya limpio a la siguiente ronda. Su plaza en el once puede ser para un Ronald Araujo que acabó con algún problema el partido contra el Leganés, pero que no parece nada grave.

De Jong celebra con Gavi el triunfo en Butarque / Javi Ferrándiz

Otra posible novedad puede ser la entrada de Gavi en el once por Fermín, mientras habrá que ver como evoluciona Raphinha. El brasileño acabó con molestias en un tobillo y el domingo se ejercitó a un ritmo menor que el de sus compañeros. Si no está al cien por cien, Flick no arriesgará con él, pues la final de Copa está cercana y antes de ella, el Barça afrontará dos partidos en el Olímpic Lluís Companys, ante Celta y Mallorca, que deben acercarle al título de Liga.

Se esperan algunos cambios, pero un once muy competitivo y reconocible para acabar de certificar la clasificación para semifinales. A nadie se le pasa por la cabeza que pueda pasar en Dortmund lo que sucedió en anteriores ediciones de la competición, cuando el Barça dejó escapar en partidos de vuelta de Champions claras ventajas logradas en la ida, caso de Roma o Liverpool, por citar un par de ejemplos.

Para que ello no suceda de ninguna de las maneras ya está Flick, que seguro se ha encargado de hacer ver a sus jugadores que la mejor manera de no pasar por apuros es saltar al campo como siempre, a conseguir la victoria, y sin ningún tipo de relajación.