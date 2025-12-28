Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi

No ha podido ser. Salvo milagro de última hora, Dani Olmo no estará a punto para el primer gran duelo en 2026. El tratamiento conservador al que se sometió para recuperarse de la luxación del hombro izquierdo ha dado sus resultados, pero el derbi frente al Espanyol del próximo fin de semana se intuye como demasiado precipitado para forzar la reaparición en un choque de máxima exigencia.

Olmo se lesionó el 2 de diciembre ante el Atlético de Madrid nada más marcar el gol que significaba el 2-1. El tiempo estimado de baja fue de un mes y los plazos se quieren cumplir a rajatabla para eludir posibles complicaciones. Esta semana será clave ya que se espera que Dani se reincorpore al grupo con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el alta médica podría demorarse hasta la previa de la Supercopa de España.

El egarense ha trabajado en solitario con intensidad, pese a las limitaciones que tenía en su hombro izquierdo. Un mes de baja no es excesivo y el cuerpo técnico no cree que haya perdido la forma hasta tal punto de no regresar a la competición en el momento que pueda acumular unos entrenamientos grupales con intensidad.

Entrenamiento abierto

El Barça regresa esta tarde a los entrenamientos. Será una sesión festiva, abierta al público, en el estadio Johan Cruyff a partir de las 17.00 h. Pocas conclusiones podrán sacarse de este entrenamiento. El trabajo se intensificará a partir del martes pensando en el derbi del sábado 3 de enero frente al Espanyol.

Hansi Flick es consciente de que Dani Olmo deberá rodarse en los próximos días y el gran objetivo es la Supercopa de España con la semifinal frente al Athletic del próximo 7 de diciembre en Arabia Saudí. El Barça busca el primer título de la temporada y empezar el año con buen pie. La otra semifinal será el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Athletic con la final del 11 de diciembre en Yeda.

Dani Olmo ha tenido que seguir los últimos partidos del Barça desde la grada / EFE

El Barça será otro muy distinto con la recuperación de Pedri, quien solo descansó por una sobrecarga ante el Villarreal, y Dani Olmo. El abanico de opciones se amplía para la media punta con el egarense sin tener que desplazar de posición a Raphinha para que no juegue por el centro.

En cualquier caso, antes de la lesión Dani Olmo se encontraba en estado de gracia, sobre todo de cara a gol. Dani es un futbolista diferencial y goza de la total confianza de Hansi Flick para ser un futbolista que ayude a subir el pistón barcelonista en este arranque de 2026. De momento, todo apunta a que habrá que esperar una semana más coincidiendo con la Supercopa de España.