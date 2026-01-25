Dani Olmo está preparado para 'disfrazarse' de Pedri

Carnaval todavía queda lejos pero en el Nuevo Spotify Camp Nou alguien deberá disfrazarse de Pedri para que el Oviedo no amargue este domingo la fiesta blaugrana.

La cuesta de enero aún está vigente y Barcelona anda movida con tanta lluvia. Después de un sábado sin que el agua haya dado tregua se espera un domingo más tranquilo y alegre y con Olmo como candidato para suplir al gran cerebro de la orquesta de Flick.

Tras tantos días jugando como visitantes, se espera una vuelta a casa sin sobresaltos aunque la sombra de la baja de Pedri planeará sobre el templo blaugrana.

Olmo es un jugador especial / Dani Barbeito

El Barça necesitará capear el temporal por el agujero que causa esta ausencia aunque a Flick siempre tiene un as en la manga. La solución puede pasar por el dorsal '20' de la plantilla barcelonista. Ante el Oviedo, Dani Olmo puede probar un disfraz poco habitual para él pero que le puede encajar de maravilla.

El de Terrassa siempre se viste de etiqueta, su fútbol es tan elegante como lucir un esmoquin y aunque ejercer de interior al estilo Pedri nunca es fácil, Olmo está preparado para el reto.

Olmo y Pedri son dos piezas claves para Flick / Dani Barbeito

Jugar de '8' no es algo habitual para él pero tampoco supone cambiar en exceso su traje en el campo.

Si de mediapunta, Olmo tiene como principal misión enlazar los dos centrocampistas puros con el tridente ofensivo, el papel de '8' no es tan diferente. Para vestirse de Pedri a Olmo le sobra talento y clase pero su handicap es que su alma es de delantero y en este nuevo rol tiene que pensar y ejecutar como un centrocampista.

Olmo marcó un golazo en Praga / Dani Barbeito

Si a Olmo le va la marcha y el desequilibrio, unos metros más atrás de la mediapunta le tocará ser más prudente y buscar en ocasiones marcar el ritmo y no acelerarlo en cada jugada.

En Praga, bajo cero, Dani Olmo ya mostró que jugar de interior no provoca que sus ideas se congelen. Jugar de segundo centrocampista no le hace perder fuelle ofensivo ni capacidad goleadora pero su prioridad tendrá que ser manejar al equipo de una manera similar a como lo hace siempre Pedri.

Olmo y Pedri son dos futbolistas mágicos / Dani Barbeito

Que el Barça ofrezca su mejor versión futbolística contra el Oviedo puede depender de que el disfraz de Pedri lo sepa lucir Dani Olmo con inteligencia y habilidad.