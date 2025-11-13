Dani Olmo: "Se pone en duda la predisposición de Lamine"

Dani Olmo es un fijo en las convocatorias de Luis De la Fuente. El polivalente jugador del Barça puede ser una de las piezas claves de la selección española en los dos compromisos que le quedan a 'la roja' para certificar su pasaporte para el Mundial. Olmo está centrado en los encuentros ante Georgia y Turquía para seguir haciendo méritos para poder jugar su primer Mundial con España.

El compromiso de Lamine

Las posibilidades de la selección española de poder ganar su segunda Copa del mundo pasan porque Lamine Yamal llegue al máximo nivel a la cita de este verano. Olmo no ha querido ahondar en la polémica generada por el hecho de que su compañero del Barça no esté presente en estos dos próximos partidos con la selección.

Así lo ha expresado Olmo en Onda Cero: "Lamine Yamal siempre quiere estar aquí. Si no ha podido estar es porque no está al 100%. Al final se pone en duda la predisposición de Lamine de estar aquí y de puertas adentro es todo lo contrario. ¿La relación entre Barça y RFEF? No hay problema, todos quieren que esté al 100%. Él está acostumbrado a que hablen de él"

Olmo y Lamine celebran un gol / Valentí Enrich

Las lesiones

Dani Olmo no se encuentra muy cómodo hablando de lo que supone perderse partidos importantes a causa de diferentes lesiones. El egarense reivindica su trabajo preventivo para estar a plena disposición de Flick: "No es plato de buen gusto que se relacione tu nombre a tantas lesiones. Al final estoy siguiendo un método de trabajo para prevenir estas situaciones. Creo al 100% que me va bien, al final es fútbol y no se puede controlar todo. Quiero entrenar más en campo y gimansio de prevención. Es buscar un balance de lo que va bien".

Olmo, tras el encuentro en Brujas / Dani Barbeito / SPO

Olmo ha jugado esta temporada 13 de los 16 partidos oficiales que ha jugado esta temporada y aspira a convertirse en una pieza indiscutible del Barça del presente y del futuro.

Confianza en el club y máxima ambición

Es un tema que ha quedado olvidado por la secuencia constante de noticias en la actualidad del Barça pero el asunto de la inscripción de Dani Olmo en la pasada temporada provocó ríos de tinta y ocupó buena parte de las terulias de temática blaugrana. La predisposición de Olmo para volver al Barça en un contexto complicado reforzó su compromiso con el club: "La situación del año pasado no era de buen gusto pero tenía plena confianza en el club, no dependía de mí".

Marc Bernal, Pau Cubarsí y Dani Olmo durante el entreno en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Olmo es ambicioso y aspira esta temporada a ganar todos los títulos posibles. El ex del Leipzig no se conforma con ganar algún título y sueña con repetir lo logrado en el curso anterior y añadior más éxitos. En su entrevista en Onda Cero Olmo sueña con ganar su primera Champions: "El año pasado ganamos tres títulos y este año vamos a ir a defenderlos e ir a por el que nos falta"

El jugador ideal

Dani Olmo ha respondido a ocho cualidades futbolísticas que debería tener un jugador perfecto. Solo ha incluído a un jugador del Real Madrid y sus preferencias son claramente de color blaugrana. Así sería el jugador ideal según Olmo.

Pierna izquierda: Messi

Pierna derecha: Pedri

Remate cabeza: Lewandowski

Lewy y Olmo se entienden de maravilla / Valentí Enrich

Velocidad: Mbappé

Pasador: Xavi

Skills: Neymar

Líder: Puyol

Gol: Luis Suárez