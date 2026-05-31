Dani Olmo: la paciencia y la fidelidad tienen premio

Dani Olmo está concentrado ya con la selección española preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tiene la confianza de Luis De la Fuente tras haber firmado una buena temporada en el Barça. Ha ganado la Liga y la Supercopa de España. Ha disputado 49 partidos y ha marcado ocho goles, repartiendo diez asistencias. Tiene la confianza de Hansi Flick y ha dejado atrás las lesiones musculares. Tuvo que parar en diciembre por una lesión en el hombro, pero poco más.

Haber olvidado definitivamente los problemas con su inscripción le ha ayudado a no lesionarse. Aquella situación le generó estrés. También le ha ayudado trabajar con un preparador de confianza en su Terrassa natal. Su buena temporada acabará con el Mundial y la siguiente empezará con buenas noticias, pues lo hará con una mejora de contrato, algo que ha avanzado MD y ha confirmado este diario. Es una mejora ya pactada cuando Olmo y el club azulgrana firmaron un contrato hasta el 30 de junio del 2030.

El media punta catalán llegó al Spotify Camp Nou hace dos veranos desde el Leipzig por 60 millones de euros y aceptó un salario más bajo para poder ser inscrito en LaLiga. A pesar de la rebaja, no pudo ser inscrito hasta finales de agosto y gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen. En enero, la situación se volvió a repetir. Olmo fue inscrito horas antes de la disputa de la final de la Supercopa de España tras aquella polémica operación de cesión por parte del Barça de 475 asientos VIP del estadio barcelonista. Precisamente por aquel entonces, Olmo, ante la incertidumbre de su inscripción, podría haber dejado el club y fichar por otro equipo con la carta de libertad. Pero ni se lo planteó. "Me había costado casi diez años volver al Barça, como para irme", dice el de Terrassa.

Aquella fidelidad al equipo que tuvo que abandonar en su primer año de juvenil porque nadie le presentó un proyecto deportivo que sí tuvo en el Dinamo de Zagreb, sumada al esfuerzo económico que hizo en el 2024 para volver al club de su vida, tienen ahora premio en una mejora de sueldo ya pactada hace dos años y que compensa haber cobrado menos de lo que le ofrecían otros equipos cuando decidió salir del Leipzig.

Tras el Mundial y tres semanas de vacaciones, el de Terrassa volverá a la disciplina azulgrana con la mente puesta en ganarlo todo la próxima temporada y seguro de cumplir su contrato, que acaba en el año 2030. Ni se le pasa por la cabeza irse del equipo en el que siempre ha querido triunfar.