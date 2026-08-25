Dani Olmo, la navaja suiza de Flick

Dani Olmo empieza su tercera temporada en el Barça con el escudo de campeón del mundo en el pecho y con una plantilla que le pide más que nunca. Dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey después, el egarense llega a 2026-27 en el mejor momento de su carrera, sin ruido alrededor y con una plaza nueva en el mapa: la de falso nueve en un Barça que ha arrancado el curso sin delantero centro reconocido.

Olmo ha disputado los 47 partidos posibles del año natural entre Barça y selección. Cuarenta y siete de cuarenta y siete. Deja atrás la etiqueta de frágil y pasa a ser alguien siempre disponible para Flick.

DOS TEMPORADAS, TRES TÍTULOS Y UNA IDENTIDAD

El balance de sus dos primeros cursos como azulgrana es contundente: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. En lo individual, 89 partidos desde su regreso en 2024, con 20 goles y 15 asistencias. Son cifras de futbolista importante, pero el detalle está en el reparto. Olmo no ha acumulado sus números en partidos resueltos: los ha repartido a lo largo del calendario y en escenarios que valían puntos.

En la primera Liga marcó ante Rayo, Espanyol, Las Palmas, Celta y Mallorca. En la segunda, ante Alavés, Atlético de Madrid y Espanyol, entre otros. Y firmó la jugada que probablemente quede como su postal de aquella temporada: la asistencia de tacón a Ferran en el Clásico en el que el Barça se proclamó campeón. Un gesto de esos que definen a un futbolista mejor que cualquier estadística, porque exige tres cosas a la vez —ver antes, decidir rápido y ejecutar con una precisión que no admite corrección— y porque llegó en el partido y en el momento en que se decidía todo.

NUEVA JERSEY: EL CAMPEÓN DEL MUNDO

Y luego llegó el verano. España conquistó su segundo Mundial y Olmo fue una pieza fundamental del recorrido, con dos asistencias y un repertorio de acciones que confirmó lo que en Barcelona ya se intuía: que estaba en su mejor versión. No fue el goleador del torneo ni el nombre que quedó grabado en la final —esa condición le corresponde a Ferran—, pero fue de los futbolistas que sostuvieron el juego español en las fases en las que había que construir contra bloques cerrados y contra rivales de máximo nivel.

El Mundial le dio dos cosas. La primera, un estatus. Un campeón del mundo con Eurocopa previa entra en una categoría de la que ya no se sale. La segunda, algo más práctico: la certeza de que su cuerpo aguanta un curso completo más un torneo largo en pleno verano y en condiciones exigentes. Es la validación definitiva del trabajo físico de los últimos dos años.

Volver al club después de un título así siempre tiene un punto de aterrizaje complicado. La adrenalina baja, el cuerpo pide descanso y la Liga empieza sin esperar a nadie. Pero Olmo llega, por primera vez desde su fichaje, sin ninguna incógnita externa: sin dudas de inscripción, sin recuperación pendiente, sin adaptación. Solo fútbol. Es su tercera pretemporada y la primera limpia.

EL BARÇA SE HA QUEDADO SIN NUEVE

El contexto en el que arranca ese tercer curso es el que convierte su historia personal en una cuestión colectiva. El Barça ha vaciado la punta del ataque. Robert Lewandowski cerró su etapa en mayo tras cuatro temporadas y 119 goles. Marcus Rashford, cedido, no continuó: el club no ejecutó la opción de compra pese a sus 14 goles y 14 asistencias. Y Ferran Torres, que había ganado peso como titular y que marcó el gol que dio el Mundial a España, salió al PSG a mediados de agosto por una operación que dejó alrededor de 50 millones en las arcas azulgranas.

La suma es brutal en términos de producción ofensiva perdida. El club ha reforzado los extremos con Anthony Gordon, procedente del Newcastle por 70 millones más variables, y con Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund por 22, dos futbolistas que en el vestuario se ven capaces de entrar por dentro. Y ha promocionado a Hamza Abdelkarim, el delantero egipcio de 18 años que ha sido el nueve titular en buena parte de la pretemporada y que firmó un doblete ante el Birmingham City. Pero la posición de referencia sigue sin cubrirse con un nombre contrastado, con Julián Álvarez como objetivo prioritario y complicado, y con el mercado cerrando el 1 de septiembre.

En ese escenario, la polivalencia deja de ser un adorno del currículum y pasa a ser una necesidad estructural. El Barça no tiene un nueve; tiene futbolistas capaces de ocupar el espacio de un nueve. Y de los más preparados conceptualmente para hacerlo es Olmo.

LA NAVAJA SUIZA

La imagen es exagerada, como todas las imágenes, pero funciona. Olmo es la navaja suiza de Flick porque puede desplegarse en cuatro sitios distintos sin cambiar de identidad futbolística. Mediapunta, interior, extremo escorado a la izquierda que se cierra hacia dentro, falso nueve.

Dicho de otra manera: Olmo no cambia de posición, cambia de altura. Su juego se define por una relación con el balón y con el espacio, no por una casilla en la pizarra. Por eso puede empezar un partido de mediapunta, terminarlo de falso nueve y no desdibujarse en el proceso. Para un entrenador que corrige sobre la marcha y que ajusta estructuras dentro del mismo partido, tener a un futbolista así es tener una carta que se puede jugar en cualquier momento sin gastar un cambio.

Conviene subrayarlo porque cambia por completo la lectura del asunto: la idea de Olmo como falso nueve no nació este agosto por necesidad de mercado. Flick ya lo probó el curso pasado en el Metropolitano, con el jugador bajando entre líneas y arrastrando centrales fuera de su posición, y repitió la fórmula en momentos concretos de la Champions. No es una salida de emergencia; es una variante ensayada que ahora gana peso porque las alternativas se han reducido.

LO QUE FALTA

A los 28 años, Olmo entra en la franja de plenitud de un mediapunta: suficiente experiencia para leer los partidos y suficiente frescura para resolverlos. Tiene una Eurocopa, un Mundial, dos Ligas, dos Supercopas y una Copa del Rey. La lista es la de un futbolista ganador, pero le falta la línea que en Barcelona pesa más que ninguna. La Champions sigue siendo la asignatura pendiente de este ciclo, y es el título alrededor del cual se va a medir todo lo que haga el equipo esta temporada.

Hay una última idea que atraviesa toda su trayectoria y que explica por qué la etiqueta de navaja suiza le sienta bien y no le queda pequeña. Olmo lleva adaptándose desde los dieciséis años. Se adaptó a Croacia cuando ningún canterano del Barça se iba a Croacia. Se adaptó a la Bundesliga y a un fútbol de velocidad y presión que no era el que había aprendido. Se adaptó a una selección que cambió de generación y de estilo a su alrededor. Se adaptó a un regreso al club de su infancia en las circunstancias más incómodas imaginables.

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Flick tiene muchas dudas por resolver antes de que la Liga entre en materia. Quién ocupa la punta, cómo encajan Gordon y Adeyemi, cómo se reparten los goles que se han ido con Lewandowski, Rashford y Ferran. Pero tiene al menos una certeza, y no es menor: hay un futbolista en su plantilla que puede jugar donde haga falta, que estuvo disponible los 47 partidos del año, que acaba de ganar un Mundial y que lleva media vida demostrando que se adapta a lo que le pongan delante. La tercera temporada de Dani Olmo en el Barça empieza con esa premisa. No es poca cosa para arrancar.