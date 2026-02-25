Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Dani Olmo Jugador del FC Barcelona
Dani Olmo: "Nadie me ha regalado nada; siempre he tenido que demostrar lo que valgo"
Dani Olmo reflexiona para SPORT sobre su momento en el Barça, el camino que ha recorrido y las dificultades que han construido un temperamento moldeado a base de obstáculos
Han pasado más de dos horas desde que ha terminado el entrenamiento, pero Dani Olmo (Terrassa, 27 años) solo ha cambiado las botas por unas cómodas chanclas. Antes de la charla posa recreando su clásica celebración del reloj, un homenaje a la estrella de la NBA Damian Lillard. Olmo siente que es su hora. Tras una primera temporada en el Barça con altos y bajos, encadena ocho titularidades con un trabajo preventivo minucioso.
Dani, siempre mencionas la figura de tu padre como tu gran influencia. De hecho, dijiste que no tenías problemas en escuchar lo bueno y lo malo que te pueda llegar a decir. Ahora mismo, ¿en qué está más 'pesado' o encima de ti?
Pesado para mí no es nunca. Al final a mí me gusta hablar de cosas de fútbol, sobre todo con él, de los partidos, de acciones, simplemente. Y ahora cada vez, no sé si él lo ha dicho en algún momento o yo, pero él cada vez habla menos. Soy yo el que ve más las situaciones y el que habla más. Entonces, él no participa o participa menos. Entonces, digamos que yo ya he aprendido, entre comillas, a ver los partidos, analizarlos y a saber en qué aspectos puedo mejorar y en cuáles no, o sí, porque siempre se puede hacer mejor.
Supongo que él te ayudó también a leer mejor el fútbol. ¿Qué aspectos concretos dirías que se te han quedado más grabados?
Sobre todo la visualización del partido, de las jugadas, y luego la lectura del partido también. El no moverme solo porque el balón va a un lado, sino el mirar, el entender los espacios, el atacarlos con el tiempo necesario. Con él he aprendido mucho a analizar todo ese tipo de aspectos.
¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado en la vida?
Que disfrute. Que disfrute y que sonría jugando. Siempre cuando sonrío en el campo es cuando mejor me lo paso y cuando más rindo.
Háblanos un poco de tu experiencia en Croacia. Ahí es tu madre la que tuvo un peso importante, es la que te acompaña ¿Qué experiencia te marcó más en esos años que digas: esto fue clave para ser la persona que soy hoy en día?
A ver, muchas experiencias viví allí. Es verdad que al principio estuve con mi madre los primeros años, luego pudieron venir también mi hermano y mi padre. Y diría que las mayores experiencias fueron al principio. Al final tenía 16 años, un país que no conocía, un idioma que tampoco. Ya estábamos mi madre y yo solos ahí, digamos, ante el mundo, y guardamos un recuerdo muy cercano sobre ese tiempo.
¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera que sientes que te preparó para poder para competir en un club como el Barça?
Creo que los primeros seis meses en Croacia no fueron fáciles, pues no pude competir hasta enero. Y sin duda el segundo año. El segundo año en Croacia, que esperaba tener más participación con el primer equipo y no tuve la esperada. Eso sí que fue duro, pero tenía claro lo que tenía que hacer, lo que debía hacer para conseguir esos minutos que quería, y es lo que hice.
Da la sensación de que te lo has tenido que currar mucho fuera de tu zona de confort. ¿Sientes que no te han regalado nada para llegar donde estás?
Toral. Totalmente. Yo creo que siempre he estado en constante demostración de lo que valgo y de lo que soy como jugador. Al final estoy acostumbrado a ello y no me importa hacerlo, es mi vida también.
¿Qué le dirías ahora a ese Olmo que se fue del Barça siendo un adolescente?
Pues que confíe en el sueño que tenía y que trabaje para que se pueda hacer realidad.
Hablábamos antes de tu padre y, justamente, todos habéis dicho que Hansi es como un padre aunque él se siente más abuelo....
[Risas]. Bueno, de todo, ¿no?
¿Qué tipo de padre sería Flick para que nos hagamos una idea los que no vivimos el día a día con él?
Es cercano. Al final él siempre dice que sus puertas están abiertas para cualquier cosa que necesitemos y que estará ahí para todo, dispuesto a ayudarnos siempre.
¿Has tenido alguna conversación con él que hayas pensado: “Esto me ha influenciado mucho” o que haya sido importante para ti?
Pues sí, he tenido, pero al final son conversaciones privadas. Sí que es verdad que hablamos de normas de fútbol y de otras cosas, pero sí, hemos tenido también conversaciones personales.
Hansi dijo la semana pasada que había tenido un debate abierto con la plantilla después de dos derrotas consecutivas, ¿la plantilla le ha pedido que la línea defensiva no juegue tan alta en algunos momentos?
Lo que se habló no voy a comentar nada, al final eso va de puertas para dentro. Pero somos un equipo, todos queremos mejorar. El entrenador también nos quiere escuchar y es importante eso para seguir mejorando.
¿El Hansi de este año es más duro que el del año pasado o es igual?
No, te diría que es igual.
Pero se decía que el año pasado todo era más una balsa de aceite y que este año ha tenido que actuar un poco más, al menos de puertas afuera...
No, actuaba igual, te diría. A lo mejor ahora se ha hecho un pelín más de eco en algunos partidos por algunas derrotas, pero creo que trabajábamos de la misma manera.
¿Para ti es un entrenador ideal para el Barça?
Se podría decir. Al final hemos ganado cuatro competiciones y esta temporada estamos vivos en las tres que quedan. La Copa sí que es verdad que está un poco más complicada, pero vamos a ir a por ello.
Eric me parece el jugador más infravalorado del Barça
A nivel personal, llevas 14 partidos seguidos, ocho titularidades. ¿Estás en tu mejor momento, al menos de forma, desde que estás aquí?
Sí, me encuentro muy bien, muy cómodo, físicamente bien y fuerte, preparado para seguir los próximos partidos ayudando al equipo.
Se ha sido publicado que trabajas un preparador externo Edu García, el mismo de Eric García. También que registra las estadísticas del descanso y que además tienes un nutricionista personal. ¿Hay alguna rutina nueva?
Cambiar no he cambiado nada, sino insistir un poco en la idea y en lo que pensábamos que iba mejor para mí. Al final ahora tengo esa continuidad, esos partidos seguidos, me encuentro bien, recupero bien y el trabajo que hago me va bien, entonces hay que seguir de esa manera.
De estos aspectos, ¿cuál dirías que ha sido clave?
Bueno, el trabajo de fuerza me ayuda a sentirme bien. Hemos hecho muchas valoraciones para ver dónde se podía mejorar y en eso estamos.
En los últimos partidos hemos visto que jugabas sobre todo en la posición de Pedri. Es un contexto distinto, seguramente juegas más de cara, pero también te exige más físicamente. ¿Qué es lo que más te ha costado y lo que más has disfrutado de esta posición?
Lo que más he disfrutado es que tienes más contacto con balón porque, de 10 a veces, estás demasiado solo. Cuando los rivales se encierran, es difícil también que te encuentren con más facilidad. Y lo peor, te diría que las transiciones quizá. Que a veces te pillan un poco descalzo, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí tienes que volver claro.
Nos pica que nos digan que no podemos ganar la Champions
Tu posición natural es la mediapunta, pero también te hemos visto como falso nueve. Ahora que hay cada vez más mediocampistas disponibles, ¿es una posición en la que disfrutas?
Sí, sí, es una posición en la que me siento muy cómodo. Hansi me metió el año pasado contra el Betis, un partido solo creo, y fue bien. Pero al final él me conoce ahora en las posiciones en las que puedo cumplir y puedo jugar, y la posición de nueve es una en la que me siento cómodo.
Siete goles y seis asistencias son números importantes....¿aunque estás jugando más retrasado, aún tienes el gol en la cabeza como cuando eras delantero?
Sí, siempre se puede mejorar, evidentemente, pero sí. Al final es algo que me gusta y que también debo hacer, que es ayudar al equipo con goles y asistencias.
¿Crees que al equipo le ha faltado un poco de control sin Pedri?
A ver, Pedri es un jugador muy importante para nosotros, uno de los mejores del mundo, no solo en su posición. Y cuando él está lesionado evidentemente es una baja sensible. Pero creo que el equipo ha sabido jugar bien. Hemos tenido dos partidos contra el Atlético y contra el Girona en los que no hemos estado bien, y eso el equipo lo sabe. Tenemos que estar preparados. Evidentemente queremos que todos los jugadores estén disponibles, pero tenemos que estar preparados para cuando haya alguno que no lo esté.
Pedri dijo que “un jugador tiene siempre un segundo más de lo que cree” para explicar su juego. ¿Te identificas con la importancia de la pausa en el juego? ¿Es lo más difícil del fútbol?
Sí, te diría que sí. Igualmente ahí entra la toma de decisión y es un factor importante. En eso que ha dicho Pedri estoy completamente de acuerdo. Pero al final hay que saber moverse también para tener ese segundo más, que al final Pedri eso lo hace muy bien.
De ti se destaca que eres muy diferencial en espacios reducidos. ¿Cómo se trabaja eso?
Me siento cómodo bajo presión: antes de de recibir, o incluso cuando no recibo, intento un poco analizar el espacio, la actitud de de los jugadores, sobre todo de los centrales, que son los que más cerca están normalmente y a raíz de eso moverme. Saber las cualidades de mis compañeros, saber quién me la puede dar, rodearme también de ellos y, a raíz de eso, esperar la oportunidad.
¿Con quién sientes que tienes una química especial de decir: con este, nos entendemos sin mirarnos?
Con Pedri me encuentro muy bien, nos entendemos; él sabe los balones que me gustan y también con Eric.
Sí, Eric se nota que te busca con pases más verticales....
Totalmente. Yo sé que, cuando Eric tiene el balón, su primer pensamiento va a ser ir hacia adelante y que, si puede. me la va a dar. Entonces, en ese sentido, cuando tiene la pelota Eric yo estoy siempre preparado.
Se ha dicho que pensáis demasiado hacia adelante y demasiado poco hacia atrás. ¿Compartes esa opinión?
No sé. Yo creo que el Barça siempre ha tenido un modelo de juego ofensivo basado en la posición y en dominar a los rivales. Un modelo de mirar siempre hacia delante. Es lo que intentamos pero no solo eso: también queremos estar bien colocados por si hay una pérdida. Pero a veces está claro que, por las circunstancias del partido, también te va a tocar a correr para atrás.
¿Os pica que os digan que jugando así no se puede ganar la Champions?
Bueno, nos pica, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. De puertas para dentro analizamos absolutamente todo, sabemos el nivel que hay ahora mismo en Europa y sabemos que si queremos optar a ganar la Champions hay que mejorar cosas.
No me identifico con el caso de Dro; son situaciones diferentes
Se ha creado el relato de que Fermín y Olmo son competencia, pero a la vez se ve que tenéis una gran relación. ¿Qué crees que hace especial a Fermín? ¿Qué te gustaría incorporar de él a tu juego?
Sí, nos llevamos muy bien, evidentemente. Si no se ve dentro del campo, fuera se puede ver claramente. Competencia no. Sí que jugamos en la misma posición, pero hemos jugado los últimos ocho o diez partidos juntos. Yo he jugado algún partido de extremo, él de 10, viceversa, de ocho… O sea que eso no es ningún problema. También nos entendemos a la perfección.
Otro nombre es Gavi, que está a punto de volver. ¿Qué es lo que más habéis echado de menos de él?
Su garra, su energía, no solo en los entrenamientos sino en los días de partido también. En el campo Gabi es un jugador especial que se echa mucho de menos.
También se habla mucho de Lamine, que parece que quiere jugarlo todo. ¿Entiendes que cuando lo sustituyen no disimule su enfado teniendo solo 18 años?
Todos los jugadores queremos jugar siempre lo máximo posible. Es normal que haya algún cabreo de vez en cuando, pero luego se queda ahí. Al final no deja de ser esa ambición y ese gen competitivo que todos tienen.
Habéis incorporado a Joan García, que te mencionó como uno de los jugadores con los que más ha conectado del vestuario. Sabíamos que es un porterazo, pero llegó diciendo que tenía que mejorar el juego de pies y adaptarse a una línea adelantada...
Sabíamos que era un porterazo de nivel mundial, lo ha demostrado en el poco tiempo que lleva. Al final nos está dando lo que el equipo necesita y lo que el míster quiere de él, tanto con balón como sin balón. Siempre atento. No esperamos nada más ni nada menos que lo que nos está dando.
¿Te cuesta marcarle goles en los entrenamientos?
[Risas]. A veces hay pique. Él dice que no le marco mucho, yo le digo que sí, que le marco cuando quiero. Pero buen rollo.
Sobre Dro: ¿Te identificabas con su situación? ¿Llegaste a hablar con él antes de que tomara la decisión?
No me identificaba, porque son situaciones diferentes. Cada caso es diferente y el suyo no es igual que el mío. Pero cada uno es libre de decidir lo que cree que es mejor para su futuro. Ya lo dije en alguna entrevista pasada: es una pena porque era un jugador al que le teníamos muchísimo cariño, que ya estaba en dinámica de primer equipo. Pero ha decidido seguir su carrera en otro club, solo desearle lo mejor.
Tú te fuiste porque estabas en el juvenil, una situación diferente, pero él estaba con 18 años en el primer equipo, ¿lo valoró lo suficiente?
Eso cada uno tendrá sus motivos para tomar las decisiones que toma y como ha dicho él tendrá a los suyos.
A Marc Bernal lo asociamos como un mediocentro defensivo, pero en la cantera marcó 280 goles en 286 partidos. ¿Qué jugador te imaginas que será en el futuro?
[Sonríe] ¿Ah sí? ¿Tantos goles marcó? Mañana se lo pregunto seguro para ver si es verdad o no. Yo me lo imagino de '6', la verdad. Pero si marca los goles que ha marcado en la cantera con el primer equipo, yo encantado. Estamos muy felices de que haya vuelto a este nivel después de un año tan complicado para él. Es un jugador muy joven, que sigue aprendiendo, que quiere aprender y que trabaja duro. Nos está dando resultados y lo celebramos.
De los canteranos que han entrenado con vosotros esta temporada, ¿quién te ha llamado más la atención?
Tommy Marqués. Lo vi el año pasado en en la Youth League en un partido que fui a ver que jugaba el Barça contra el Dinamo de Zagreb justo Y ya me me informé. Pregunté y dijeron que este chaval tenía cositas. Me gustó y mira, justamente este año, vino a entrenar con nosotros también y está en dinámica más o menos con nosotros. Y un jugador que también me gusta es Juan Hernández.
¿Lo de que Tommy se parece a Frenkie es una coña del vestuario o es real?
Tiene cositas. Hay un pelín de coña estéticamente, pero a la manera de jugar yo creo que también. No sé si él dijo hace años que su ídolo era Frenkie, o sea que…
Dijiste que el Barça había fichado mejor que nadie este verano. Uno no tan conocido era Roony, ¿te ha sorprendido?
No lo conocía, pero es un jugador con desparpajo, joven, que no tiene miedo a encarar. De momento, cuando le ha tocado jugar, lo está haciendo bien.
Tenéis el reto de la eliminatoria de Copa contra el Atlético. ¿Has vivido alguna remontada así?
De un partido a otro no recuerdo mucho. En un mismo partido, el año pasado contra el Benfica, por ejemplo. Pero podría ser la primera.
¿Hay alguna fórmula para remontar?
Sí, hay fórmula: hacer las cosas bien, jugar como sabemos en nuestra idea. Hemos demostrado en anteriores ocasiones que podemos marcar esa cifra de goles.
Y que dependa solo de vosotros, ¿no? Que no haya errores arbitrales. Ayer os dieron la razón con la falta a a Koundé, ¿crees que pueden cambiar las cosas con los árbitros a partir de ahora?
No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es lo que podemos cambiar nosotros. Han habido decisiones complejas y difusas, pero no es excusa para nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer y metemos las que tenemos, al final ganaremos.
Se dice que el Madrid se mueve mejor en el barro...
[Sonríe]. Es la primera vez que lo escucho, la verdad. No nos ha preocupado para nada.
¿Irás a votar en las elecciones como socio?
Sí, si puedo, sí.
¿Las has seguido? ¿Estás informado de cómo van los candidatos y siguiendo el proceso?
Sí pero ya tengo decidido mi voto. Al final te llegan cosas porque estás metido digamos, dentro del meollo, pero sin más, o sea, nosotros estamos enfocados en lo nuestro que es jugar y ya está.
Sobre la selección: se viene la finalíssima contra Messi... Con España llevas el mismo dorsal que él. Será el 10 contra el 10...
[Sonríe] Me gusta. Este es el titular: El 10 contra el 10. Será la primera vez que pueda jugar contra Leo y será un sueño. La camiseta estará cara, eso es evidente. Esperemos ganar.
¿Y el Mundial, después de la experiencia anterior, cómo te lo imaginas?
Fue un sabor agridulce porque no nos fuimos satisfechos de nuestro papel. Podríamos haber hecho muchísimo más. Tenemos esa experiencia menos positiva que debemos tener en cuenta, porque solo hay una oportunidad. Pero ser campeones es el objetivo.
Para acabar, una curiosidad, ¿cuál crees que es el jugador más infravalorado del Barça?
Te diría que Eric. Ahora se le valora un pelín más, pero sí.
Esta es una respuesta bastante novedosa, porque casi todos decís que es Frenkie de Jong…
[Sonríe] ¿Frenkie? Bueno creo que está muy bien valorado, ¿no? yo creo que la gente lo valora bien. Si no, Frenkie y Eric. Son dos de los mejores.
