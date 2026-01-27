Dani Olmo nunca llega tarde

Dani Olmo congela la escena cada vez que deambula por la frontal del área y amenaza con sacar su disparo, elegante pero mortífero, a pasear. Sus últimos seis goles, entre noviembre y enero, han regalado cinco victorias al Barça, pues todos ellos han puesto a los azulgranas por delante en el marcador cuando los pupilos de Hansi Flick no terminaban de encontrar soluciones a los entramados defensivos de los rivales.

El egarense, que arrancó el curso cabizbajo, sin rendir a su mejor nivel, se ha entonado en los últimos dos meses. Ni siquiera la lesión en el hombro en diciembre, que lo mantuvo en el dique seco unas cuatro semanas, han frenado su progresión goleadora en su segundo año en el FC Barcelona. Dani Olmo, de inicio o desde el banquillo, ha dado a los azulgranas ocho puntos en liga y dos en Champions con sus tantos.

La racha arrancó el 29 de noviembre contra el Deportivo Alavés cuando anotó un doblete. Con 1-1 en el luminoso, tras los goles de Pablo Ibáñez y Lamine Yamal, el mediapunta se aprovechó de una gran jugada de Raphinha por banda para rematar a placer dentro del área en el minuto 26. Ya en los compases finales, cuando el partido agonizaba, puso la sentencia.

Dani Olmo ha dado ocho puntos al Barça en liga

El reloj volvió a sonar una semana después ante el Atlético. Al igual que contra los vitorianos, el Barça empezó por detrás en el marcador. Sin embargo, Raphinha en el 26' y luego Dani Olmo en el 65' le dieron la vuelta al resultado, en una acción donde se lastimó del hombro. El tanto del futbolista de Terrassa puso por delante a los azulgranas, que ya no perdieron la renta, sino que la incrementaron con la diana definitiva de Ferran.

Tras superar la lesión, el futbolista de 27 años regresó por todo lo alto en el derbi frente al Espanyol. Pese a no arrancar de titular, Dani Olmo decantó la balanza con un golazo por la escuadra en el 86' cuando el partido se abonaba al empate a cero. Por otro lado, también de revulsivo, el egarense situó por delante en el marcador al Barça contra el Slavia de Praga en Champions. Con 2-2, el canterano, en una de sus primeras tomas de contacto con el balón, se perfiló con su pierna derecha y la colocó fuera del alcance del guardameta checo.

El último caramelo de Dani Olmo tuvo lugar este pasado domingo contra el Real Oviedo. Aunque la diferencia en la tabla es notoria, los carbayones cuajaron un primer tiempo muy serio en el Spotify Camp Nou. No obstante, el egarense se quedó solo dentro del área en el 52' tras un error en la salida de balón de los asturianos, propiciado por Lamine Yamal. Sin pensarlo, el mediapunta conectó un disparo cruzado imposible para Escandell que supuso un nuevo tanto para decantar la balanza a favor de su equipo. El Barça, en las últimas semanas, se ha habituado a dar el golpe definitivo cuando el '20' enseña su reloj. Y Dani Olmo, en el mejor momento del curso, no quiere que el tiempo se detenga.