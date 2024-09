Dani Olmo, listo para Girona

Dani Olmo no jugó el segundo de los compromisos de la selección española en la UEFA Nations League. Sí disputó el primero ante Serbia en Belgrado, donde completó 82 minutos hasta ser sustituido por Joselu. Una de las razones del cambio, con 0-0 en el marcador, fue un golpe recibido poco antes en un encontronazo con un rival.

El golpe fue importante porque, de hecho, Dani Olmo no participó ni un solo minuto en el segundo partido ante Suiza. Tras superar las pertinentes pruebas médicas, se descartó que existiera ningún tipo de lesión, pero el dolor era intenso y no se quiso arriesgar de ninguna manera para evitar males mayores. De ahí que De la Fuente creyera oportuno no forzar la máquina con el de Terrassa.

Recuperado del fuerte golpe

Según ha explicado este lunes 'TV3', el futbolista no tendrá ningún tipo de problema para estar el próximo domingo en Montilivi para medirse al Girona en la quinta jornada de LaLiga. Los blaugrana llegan en plena forma tras sumar los doce puntos disputados hasta la fecha, en los que Olmo ha sido clave en los dos últimos partidos. Debutó en el campo del Rayo Vallecano entrando en la segunda mitad y lo hizo con gol. Volvió a ver puerta en la goleada ante el Valladolid, esta vez en Montjuïc.

Flick, gran defensor de su incorporación por encima de otras, ha dado galones de líder al futbolista, que quiere seguir ofreciendo las buenas sensaciones que ha mostrado desde su irrupción en la primera plantilla del Barça después de un verano en el que se ha convertido en el fichaje estrella del proyecto blaugrana.